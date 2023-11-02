Найдешевший електрокар Volvo б'є рекорди продажів — Finance.ua

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Найдешевший електрокар Volvo б'є рекорди продажів

Фондовий ринок
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Найдешевший електрокар Volvo б'є рекорди продажів
Найдешевший електрокар Volvo б'є рекорди продажів
Нова модель кросовера EX30 від шведської компанії Volvo стала справжнім бестселером на глобальному ринку. Виробник не справляється з великим попитом і вже розширює потужності для випуску новинки. Повідомляє видання «Твоя Машина».
Volvo EX30 був представлений наживо у 2023 році. Перші поставки авто анонсовані на кінець року, але попередні замовлення вже б’ють усі рекорди. Виробництво кросовера було налагоджено на китайському заводі компанії, але в Гетеборзі вже усвідомили, що цього недостатньо, щоб задовольнити попит на електрокар. У результаті було вирішено розгорнути збірку EX30 на потужностях у Бельгії, де вже збирають Volvo XC40 та C40.
Вартість Volvo EX30 починається від 36 000 доларів. У базовій комплектації авто оснащується 272-сильним двигуном, у топовому — агрегатом на 428 кінських сил. Запас ходу кросовера сягає 480 км.
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За матеріалами:
Твоя машина
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