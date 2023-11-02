Найдешевший електрокар Volvo б'є рекорди продажів — Finance.ua

Найдешевший електрокар Volvo б'є рекорди продажів Сьогодні 04:57 — Фондовий ринок

Найдешевший електрокар Volvo б'є рекорди продажів

Нова модель кросовера EX30 від шведської компанії Volvo стала справжнім бестселером на глобальному ринку. Виробник не справляється з великим попитом і вже розширює потужності для випуску новинки. Повідомляє видання «Твоя Машина».

Volvo EX30 був представлений наживо у 2023 році. Перші поставки авто анонсовані на кінець року, але попередні замовлення вже б’ють усі рекорди. Виробництво кросовера було налагоджено на китайському заводі компанії, але в Гетеборзі вже усвідомили, що цього недостатньо, щоб задовольнити попит на електрокар. У результаті було вирішено розгорнути збірку EX30 на потужностях у Бельгії, де вже збирають Volvo XC40 та C40.

Вартість Volvo EX30 починається від 36 000 доларів. У базовій комплектації авто оснащується 272-сильним двигуном, у топовому — агрегатом на 428 кінських сил. Запас ходу кросовера сягає 480 км.

До речі, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ (автоцивілку) за 15 хвилин на нашому порталі: Автоцивілка онлайн на Finance.ua🚙

Твоя машина За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.