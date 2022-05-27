Світова продовольча криза може початись вже в липні — Зеленський — Finance.ua
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Світова продовольча криза може початись вже в липні — Зеленський

Вчора 18:02Аграрний ринок
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Світова продовольча криза може початись вже в липні — ЗеленськийСвітова продовольча криза може початись вже в липні — Зеленський
Масштабна продовольча криза у зв’язку із блокуванням росією українських портів може загрожувати країнам світу вже у липні.
Про це заявив Президент Володимир Зеленський 27 травня під час виступу в індонезійському аналітичному центрі Foreign Policy Community of Indonesia.
«Світ зараз знаходиться на порозі одразу декількох криз. Україна є одним із найбільших і найбільш сумлінних експортерів продовольства — зернових та іншої агропродукції. Але вже четвертий місяць український експорт заблокований через розв’язану росією повномасштабну війну проти нашої держави на нашій території. росія перекрила доступ до наших портів у Чорному морі і окупувала нашу частину берега Азовського моря. Внаслідок цієї військової блокади перекрита більшість традиційних маршрутів української торгівлі», — зазначив він.
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За його словами, нині понад 22 мільйони тонн зернових знаходяться у сховищах. Україна не може спрямувати їх на світовий ринок, який їх потребує.
«Вже відчувається, що ціни на зернові, а згодом і на інше продовольство можуть катастрофічно зрости», — зауважив Президент.
Зеленський звернув увагу на те, що деякі країни змушені ухвалювати рішення про закриття експорту агропродукції, щоб втримати внутрішні ціни від зростання і захистити власне споживання.
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«Голод не приходить наодинці. Разом із ним завжди йде також і політичний хаос, який ще більше погіршує ситуацію, руйнує соціальне життя, створює ще більш небезпечні умови для звичайних людей. Вже у липні, коли у багатьох країнах закінчаться запаси минулорічного врожаю, стане очевидним, що катастрофа дійсно наближається», — наголосив політик.
Володимир Зеленський наголосив, що морська блокада — це недопустимий інструмент тиску, закликавши країни світу допомогти Україні в побудуванні нових маршрутів експорту.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: suspilne.media
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