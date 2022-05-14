Економіст пояснив, як війна в Україні змінить ситуацію із продовольством у світі — Finance.ua

Економіст пояснив, як війна в Україні змінить ситуацію із продовольством у світі

Вчора 21:00

Розв’язана росією повномасштабна війна проти України змінить ситуацію із продовольством у світі, виникне його дефіцит, а ціни поповзуть вгору.

Про це розповів голова комітету економістів України Андрій Новак.

Він нагадав, що Україна, за офіційними даними, має власний запас продовольства на два роки. Проте ті країни, куди раніше постачалася аграрна продукція з України, таких запасів не мають. Йдеться насамперед про азіатські та африканські країни.

«Тепер поставки відбуватимуться різними видами транспорту. Якщо раніше акцент робився на морському та річковому транспорті, то зараз для постачання продовольства використовуватиметься різний транспорт. Зменшення частки відвантаження у портах та збільшення залізничних перевезень та автомобільним транспортом», — пояснив він.

За словами економіста, і продовольство, і енергоресурси тепер коштуватимуть більше, повернення до старих цін найближчими роками, певно, не буде. Підвищення цін на продовольство, пояснює він, вигідне Україні.

Він також припустив, що знайти альтернативу українському зерну буде дуже складно.

«Звичайно, якщо Україна не зможе поставити продукцію у звичайних обсягах, вони шукатимуть інші джерела, але річ у тому, що до цього року сформувався певний продовольчий баланс країн-виробників та країн-покупців. Наразі цей баланс серйозно порушено. Тому швидко знайти заміну великих обсягів українського зерна досить складно. Це не нафта і газ, які країни зберігають у сховищах і в разі потреби активують. Великих запасів зернових у світі дуже мало. Тому цей рік буде критичним. Але якщо війна закінчиться цього року, безумовно, нашою перемогою, наступного року Україна досить швидко зможе відновити обсяги посіву та збирання врожаю, близькі до попередніх», — каже Новак.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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