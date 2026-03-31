«Суші-паска»: які тренди та скільки коштує спекти паску в 2026 (інфографіка)

Готуватися до Великодня українці починають ледь не з початку року, вважають його одним з найулюбленіших свят.
Цьогоріч вартість святкування у порівнянні з минулим року суттєво зросла, однак, хоча інфляція б’є по кишені українців, це навряд чи вплине на наміри більшості наших співгромадян створити рідним та близьким неповторну Великодню атмосферу.
Експерти codes.com.ua проаналізували деякі статистичні дані та виявили цікаву тенденцію — попри зростання цін українці стали набагато частіше шукати ідеї для цікавих Великодніх подарунків.

Зміни інтересів українців за рік

Кулінарні запити (рецепти паски, ідеї для крашанок, традиційні святкові страви) «просіли» на 5%, але це можна пояснити вибором альтернативних джерел інформації на кшталт Instagram чи TikTok.
На 5% зросла зацікавленість у пасхальних релігійних обрядах та українських традиціях святкування. Проте це вже стала тенденція.
Справжня сенсація сталась в сегменті пошуку подарунків, святкових кошиків та взагалі Великоднього шопінгу — зростання 57,1% (!)

Великодній кошик

Великодній кошик, наповнений смаколиками — справжній символ свята. Центральне місце в ньому займає паска. Вартість приготування такої випічки залежить від рецепта, однак якщо зупинитися на класичному варіанті, самостійне приготування паски в цьому році обійдеться в середньому в 264 грн. Це на 30,7% дорожче, ніж торік.
Ось продукти для домашньої паски, що сформували таку собівартість, за цінами мережі АТБ:
АІ інфографіка finance.ua
Нині зріс інтерес до нестандартних варіантів святкової випічки — наприклад, за сімейним рецептом Івана Франка з використанням найсвіжіших домашніх яєць, чи з різноманітними начинками (шоколадом, фісташковим кремом, карамеллю).
Найбільше дивує суші-паска: замість тіста, цукатів або родзинок — рис та лосось. Рецепт дискусійний, проте чому б не поекспериментувати.
Нагадаємо, в 2025 році за класичний набір продуктів з ковбаси, твердого сиру, яєць, хліба, хріна та свічок в середньому доводилося викласти 1124,77 грн.
Спеціалісти проаналізували ціни на вказані товари в популярних українських мережевих супермаркетах АТБ, Сільпо, Auchan, Novus, METRO. Як виявилося, середня вартість великоднього кошика становить 1429,93 грн, що означає здорожчання майже на 27%. Лідери зростання ціни — яйця, ковбаси та твердий сир: +17,1%, +29% та +46,5% відповідно.
Найдешевший кошик:
  • АТБ — 1292,17 грн,
  • найдорожчий — в Novus — 1638,18 грн.
Однак окремі продукти з кошика можна придбати дешевше, ніж в АТБ. Наприклад, твердий сир вигідніше купити в Сільпо, а яйця — в Ашані. Тобто реально вийти й на меншу загальну вартість.
Нагадаємо, в 2025 році великодній тренд був на «дубайські» паски з фісташковим кремом і маскарпоне, які заполонили соціальні мережі українців. Такий делікатес в кондитерських коштував від 1225 до 1650 грн, тоді як у магазинах подібні вироби продавалися в 10 разів дешевше — від 189 до 619 грн.
Тетяна Берегова
Також за темою
Також за темою
