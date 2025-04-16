«Дубайські» паски: скільки коштують цьогорічні тренди (ціна, фото) — Finance.ua

«Дубайські» паски: скільки коштують цьогорічні тренди (ціна, фото) Сьогодні 18:32 — Особисті фінанси

«Дубайські» паски: скільки коштують цьогорічні тренди (ціна, фото)

Цьогорічний великодній тренд — «дубайські» паски з фісташковим кремом і маскарпоне, які заполонили соціальні мережі українців. Такий делікатес цьогоріч у кондитерських коштує від 1225 до 1650 грн, тоді як у магазинах подібні вироби продаються в 10 разів дешевше — від 189 до 619 грн.

Водночас українці можуть приготувати таку паску самостійно вдома приблизно за 445 грн.

Великдень 2025 в Україні проходить під знаком нового гастрономічного тренду — так званих «дубайських пасок».

Це не просто паска, а справжній витвір кондитерського мистецтва: з фісташковим кремом, маскарпоне, натуральною ваніллю, бельгійським шоколадом і щедрою порцією декору. І хоча виглядають вони справді вражаюче — ціна таких смаколиків стала справжньою темою для обговорень. Цьогоріч такі паски пропонують найпопулярніші українські кондитерські за такою вартістю:

«Namelaka» — 1650 грн;

«Cheese Cake Family» — 1225 грн.

Пояснення вартості таких виробів криється не лише в інгредієнтах, а й у брендовій націнці. Кондитерські, що працюють у преміум-сегменті, мають високі витрати на оренду локацій у ТРЦ чи центрі міста, витрати на маркетинг, упаковку, зокрема дизайнерську, і, звісно, оплату праці шеф-кондитерів. Багато хто купує ці паски не лише як десерт, а й як статусний подарунок, тому психологічна вартість також значно вища.

Попри популярність ексклюзивних пасок, у великих мережах супермаркетів також можна знайти фісташкові паски або подібні до «дубайських» за рецептурою, але значно дешевші. Цьогоріч магазини виставили такі ціни:

«Ашан» (300 г) — 189,90 грн;

«Wine Time» (550 г) — 619 грн;

Ці варіанти виробляються у більших масштабах, у промислових кондитерських цехах, із дешевшими або більш масовими інгредієнтами, і не включають брендовану упаковку чи ручну роботу. Таким чином вартість є більш доступнішою для українців.

Для тих, хто хоче не тільки заощадити, а й отримати задоволення від процесу, приготування «дубайської» паски вдома — цілком реальний варіант. За рецептом, який включає борошно, яйця, вершкове масло, дріжджі, молоко, фісташковий крем, маскарпоне, вершки та подрібнені фісташки, вартість такого домашнього виробу складе приблизно 445 грн (дані за квітень 2025 року в Києві).

Не вистачає грошей на покупку? Порівняйте і виберіть кредит готівкою та онлайн в українських банках та фінансових організаціях

Обозреватель За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.