Сума майбутнього зовнішнього фінансування дефіциту держбюджету України вже перевищила $15 млрд, — представник МВФ — Finance.ua

Сума майбутнього зовнішнього фінансування дефіциту держбюджету України вже перевищила $15 млрд, — представник МВФ

Вчора 14:29 — Казна та Політика

Сума майбутнього зовнішнього фінансування дефіциту держбюджету України вже перевищила $15 млрд, — представник МВФ

Сума майбутнього зовнішнього фінансування поточного дефіциту держбюджету України після нещодавніх рішень США та Євросоюзу перевищила запит українського уряду в $15 млрд на найближчі три місяці. Тепер стоїть завдання налагодити ритмічні надходження цих коштів.

Про це заявив заступник виконавчого директора України в МВФ Владислав Рашкован.

«Якщо скласти гроші, то вже більше, ніж $15 млрд, які нам потрібні були на три місяці. Наше завдання — зробити так, щоб вони йшли з певною періодичністю, щоб не було все на кінець року. Нам треба жити зараз: треба платити рахунки у червні, у липні», — сказав він.

Рашкован нагадав, що президент США Джо Байден підписав зміни до бюджету про виділення додатково $40 млрд через війну в Україні, з яких $7,5 млрд підуть на фінансування дефіциту країни як гранти. За його словами, ЄС також заявив про виділення 9 млрд євро макрофінансової допомоги до кінця року, а Німеччина повідомила, що надасть Україні один млрд євро через рахунок, який адмініструє МВФ.

Він додав, що Фонд завершує роботу з приводу дебютних коштів на цьому рахунку, які виділила Канада у розмірі 1 млрд канадських доларів, заявивши днями про збільшення цієї суми ще на 250 млн (сумарно — $973,3 млн за поточним курсом).

«Плюс є ще досить багато грошей двосторонніх. Завдання уряду — опрацювати з міжнародними організаціями, двосторонніми партнерами, щоб ці гроші приходили до нас рівними частинами протягом року. Така робота триває. У травні ситуація точно краща, ніж у квітні», — зазначив Рашкован.

Він висловив жаль тим, що процес виділення коштів затримувався з бюрократичних причин, які ще остаточно не знято, зокрема щодо виділення Україні коштів у SDR.

«Америка виявилася швидшою за Європу з різних причин. Америка перша вийшла і з військовою підтримкою, і з підтримкою фінансовою», — констатував представник України у МВФ.

Раніше цього тижня міністр фінансів України Сергій Марченко повідомив, що країна отримає у травні-2022 від міжнародних партнерів до $2 млрд за необхідних $5 млрд щомісяця. Сума, що залишилася, покривається за рахунок ринкового розміщення військових облігацій — до $1 млрд — і викупу їх Національним банком України.

У березні міжнародна підтримка України становила $3 млрд завдяки терміново виділеним МВФ $1,4 млрд та підтримці Світового банку, у квітні — $1,7 млрд.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.