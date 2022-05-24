До 2030 року Україна прагне отримати повний доступ до ринків ЄС та G7, – Свириденко — Finance.ua

До 2030 року Україна прагне отримати повний доступ до ринків ЄС та G7, – Свириденко

Вчора 21:33 — Казна та Політика

До 2030 року Україна прагне отримати повний доступ до ринків ЄС та G7, – Свириденко

Вже наступного місяця Україна планує стати повноправним кандидатом у члени Європейського Союзу. А до 2030 року — отримати повний доступ до ринків G7 та ЄС.

Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки Юлія Свириденко під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

За її словами, аби перемогти державу-терориста росію, необхідна не тільки військова перемога, але й економічна. Економічна, енергетична та торговельна інтеграція України в ЄС, а також довгостроковий доступ до ринків G7 та ЄС стануть важливими передумовами для перемоги над росією.

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«Зараз завдання України — створити сприятливе середовище для бізнесу, забезпечити захист прав власності та верховенство права. Ми готові прийняти всі законодавчі акти, які допоможуть нам досягти цих цілей», — наголосила міністерка економіки.

Свириденко назвала ключові галузі, які є пріоритетними для України.

«Військово-промисловий комплекс та аерокосмічна промисловість. Ми вироблятимемо достатньо сучасної зброї, щоб захистити себе. Плануємо створити спільні підприємства з країнами НАТО, для передачі технологій та подальшого постачання зброї цим державам», — сказала міністерка.

Також український уряд робить ставку на металургію, машинобудування, ІТ-індустрію та сільську промисловість.

«Наша мета — бути в ТОП-5 країн не лише за обсягом, а й за вартістю експорту сільськогосподарської продукції. Тому будемо розвивати переробку сільськогосподарської сировини в Україні, щоб збільшити грошову вартість нашого експорту», — заявила вона.

Для розвитку цих галузей уряд готовий надати інвесторам дешеву електроенергію та сировину для подальшої переробки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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