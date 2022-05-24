До 2030 року Україна прагне отримати повний доступ до ринків ЄС та G7, – Свириденко — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

До 2030 року Україна прагне отримати повний доступ до ринків ЄС та G7, – Свириденко

Вчора 21:33Казна та Політика
238
До 2030 року Україна прагне отримати повний доступ до ринків ЄС та G7, – СвириденкоДо 2030 року Україна прагне отримати повний доступ до ринків ЄС та G7, – Свириденко
Вже наступного місяця Україна планує стати повноправним кандидатом у члени Європейського Союзу. А до 2030 року — отримати повний доступ до ринків G7 та ЄС.
Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки Юлія Свириденко під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі.
За її словами, аби перемогти державу-терориста росію, необхідна не тільки військова перемога, але й економічна. Економічна, енергетична та торговельна інтеграція України в ЄС, а також довгостроковий доступ до ринків G7 та ЄС стануть важливими передумовами для перемоги над росією.
Читайте також
«Зараз завдання України — створити сприятливе середовище для бізнесу, забезпечити захист прав власності та верховенство права. Ми готові прийняти всі законодавчі акти, які допоможуть нам досягти цих цілей», — наголосила міністерка економіки.
Свириденко назвала ключові галузі, які є пріоритетними для України.
«Військово-промисловий комплекс та аерокосмічна промисловість. Ми вироблятимемо достатньо сучасної зброї, щоб захистити себе. Плануємо створити спільні підприємства з країнами НАТО, для передачі технологій та подальшого постачання зброї цим державам», — сказала міністерка.
Місце для вашої реклами
Також український уряд робить ставку на металургію, машинобудування, ІТ-індустрію та сільську промисловість.
«Наша мета — бути в ТОП-5 країн не лише за обсягом, а й за вартістю експорту сільськогосподарської продукції. Тому будемо розвивати переробку сільськогосподарської сировини в Україні, щоб збільшити грошову вартість нашого експорту», — заявила вона.
Для розвитку цих галузей уряд готовий надати інвесторам дешеву електроенергію та сировину для подальшої переробки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Обозреватель
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.