Суди перевіряють, чи дійшла до адресата повістка ТЦК, за трекером «Укрпошти» — Finance.ua

Суди перевіряють, чи дійшла до адресата повістка ТЦК, за трекером «Укрпошти» Сьогодні 20:39

Суди перевіряють, чи дійшла до адресата повістка ТЦК, за трекером «Укрпошти»

Повістки ТЦК, які військовозобов’язаним розсилають через «Укрпошту», не завжди доходять до адресатів, попри те, що Кабмін виділив кошти на друк і відправлення повісток, сформованих в електронному вигляді за допомогою реєстру «Оберіг».

Суди доводять, що це відбувається не з вини військовозобов’язаних.

За новою процедурою, можна масово формувати повістки в автоматичному режимі через реєстр «Оберіг». ТЦК бере звідти дані про адресу особи, формує повістку, і вона роздруковується та направляється листом.

Читайте також Порядок та правила вручення повісток в 2025 році

Як показує практика, апеляційні адміністративні суди при перегляді рішень місцевих судів у справах про штрафи від ТЦК почали перевіряти рух спрямованих через «Укрпошту» повісток, і виявили деякі цікаві деталі.

Наприклад, Восьмий апеляційний адміністративний суд встановив, що поштове відправлення від ТЦК було повернуто через «відсутність адресата за вказаною адресою» 15.10.2024. Водночас ТЦК викликав чоловіка на 14.10.2024 року. Таким чином, повістка повернулась до ТЦК наступного дня, який був визначений для явки позивача до ТЦК.

Тому апеляція 18 лютого 2025 року у справі № 162/999/24 вирішила, що позивач не вважається належно оповіщеним.

Читайте також Від штрафів до примусової доставки: скільки разів можна проігнорувати повістку

Випадки, коли особу фактично не було оповіщено про повістку, не є рідкістю. Чоловіки виявляють, що на них накладено штраф, хоча їх не повідомляли про необхідність явки до ТЦК або ж вони взагалі не підлягають мобілізації — і пишуть про це у соцмережах.

Передбачено, що повістку під час доставки за зазначеною адресою вручатимуть особисто адресату (одержувачу):

Якщо адресат за адресою на рекомендованому листі відсутній, то працівник «Укрпошти» має проінформувати адресата за наявним номером телефону та/або вкласти до поштової скриньки повідомлення про надходження рекомендованого листа з позначкою «Повістка ТЦК». Якщо протягом 3 робочих днів після цього адресат не з’явився для отримання рекомендованого листа з позначкою «Повістка ТЦК», працівник пошти ставить відмітку «Адресат відсутній за зазначеною адресою», підписується і ставить поштовий штемпель. Не пізніше ніж наступного робочого дня листоноша повертає лист з повісткою до відправника, що і стане «належним повідомленням», після чого ТЦК може винести постанову про штраф.

Адресат відмовився підписувати відмову від повістки:

Якщо адресат відмовляється підписати факт відмови від одержання рекомендованого листа з позначкою «Судова повістка» або «Повістка ТЦК», поштар робить позначку «Адресат відмовився». Не пізніше аніж наступного робочого дня повертає лист відправнику. Рекомендований лист вважається неврученим. Такі відправлення разом з бланком повідомлення про вручення повертаються за зворотною адресою ТЦК із зазначенням причини невручення.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.