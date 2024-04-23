Суд залишив Коломойського під вартою, але знову зменшив заставу — Finance.ua

Суд залишив Коломойського під вартою, але знову зменшив заставу Сьогодні 10:30

Суд залишив Коломойського під вартою, але знову зменшив заставу

Шевченківський райсуд Києва продовжив термін запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою бізнесмена Ігоря Коломойського до 2 червня 2024 року, але знову зменшив альтернативу застави — з 2,4 млрд грн до 1,96 млрд грн.

Про це повідомляє « Інтерфакс-Україна » із посиланням на одну зі сторін засідання.

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Зазначається, що суд знову відхилив пропозицію відпустити Коломойського на поруки народного депутата й відмовити в арешті через стан здоров’я, задовольнивши вимоги прокурора Офісу генпрокурора Сергія Дем’янчука, який представляє сторону обвинувачення.

Нагадаємо, в лютому Шевченківський райсуд Києва залишив Ігоря Коломойського під вартою ще на два місяці, до 25 квітня. Крім цього, суд зменшив розмір застави на 150 мільйонів гривень, до 2,4 мільярда гривень.

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28 листопада 2023 року Шевченківський райсуд Києва продовжив запобіжний захід для олігарха Ігоря Коломойського у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави 3,7 млрд грн до 26 січня.

2 вересня 2023 року Служба безпеки України, Бюро економічної безпеки та Офіс генпрокурора вручили Коломойському підозру за статтями 190 та 209 Кримінального кодексу: шахрайство та легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Згодом Коломойський отримав ще 2 підозри: про виведення з Приватбанку загалом 15 млрд грн.

Економічна Правда За матеріалами:

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