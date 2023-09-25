Справа Коломойського: підозру отримав екскерівник столичної філії ПриватБанку — Finance.ua
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Справа Коломойського: підозру отримав екскерівник столичної філії ПриватБанку

Кримінал
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Колишньому керівнику столичної філії ПриватБанку вручили підозру у вчиненні злочинів.
Про це повідомляється на сайті СБУ.
Встановлено, що цей посадовець входив в організовану групу, яку Ігор Коломойський створив для незаконного заволодіння 5,8 млрд грн.
Нагадаємо, що, за даними слідства, у період з 2013 по 2014 роки Коломойський створив злочинне угруповання, яке складалося зі співробітників банку, в якому він був засновником та акціонером.
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Протягом вказаного періоду члени цього угруповання дозволили Коломойському нібито робити систематичні фіктивні «внески готівки у касу банку», хоча насправді ніяких внесків банк не отримував.
За версією слідства, така «схема» загалом дозволила фігуранту отримати 5,8 млрд грн, що на той період було еквівалентно понад 700 млн дол. США.
Потім ці фейкові «внески» були зараховані на особистий рахунок Коломойського і стали реальними безготівковими коштами.
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Щоб легалізувати віртуальні активи, Коломойський розплачувався ними у своїй підприємницькій діяльності. Зокрема, віддавав їх як позики та розраховувався ними за кредити підконтрольних йому підприємств, виводив їх за кордон, переводив у готівку і знімав у відділеннях банку.
За матеріалами СБУ та БЕБ колишньому керівнику столичної філії ПАТ «ПриватБанк» повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:
  • ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення);
  • ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах);
  • ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом).
Наразі фігуранту обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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