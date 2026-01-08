Суд відмовив компаніям Коломойського у стягненні з України $6 млрд у справі Укрнафти Сьогодні 11:27

Верховний суд Швеції 21 листопада відхилив останню спробу кіпрських компаній, пов’язаних з Ігорем Коломойським, домогтися перегляду рішення Стокгольмського арбітражу у справі «Укрнафти» від 4 лютого 2021 року.

Про це повідомила пресслужба Міністерства юстиції.

Таким чином рішення у справі набрали остаточної сили. Йдеться про компанії Littop Enterprises, Bordo Management і Bridgemont Ventures, які через кіпрську структуру володіли 40,1% акцій «Укрнафти».

У 2015 році вони вимагали від уряду України та «Нафтогазу» понад $6 млрд компенсації за обмеження права вільного продажу залишків газу на ринку у 2006−2014 роках, а після відмови подали позов до арбітражу.

Стокгольмський арбітраж відхилив вимоги повністю, визнавши, що не має юрисдикції: суд дійшов висновку, що позивачі фактично не внесли інвестицію до статутного капіталу «Укрнафти» у розумінні Договору до Енергетичної хартії, отже не мали права на арбітражний позов проти України.

На початку 2025 року ці висновки підтвердив Апеляційний суд Свеа у Стокгольмі.

Кіпрські компанії оскаржували це рішення у Верховному суді Швеції, однак той не знайшов підстав для перегляду справи й відмовив у відкритті провадження.

Тепер вони зобов’язані відшкодувати Україні близько $19 млн витрат на арбітраж, $2,7 млн судових витрат та ще $550 тис. додаткових витрат.

Нагадаємо, у червні 2015 року три кіпрські компанії Littop Enterprises, Bordo Management і Bridgemont Ventures, пов’язані з Ігорем Коломойським (разом володіли 40,1% акцій «Укрнафти»), подали інвестарбітражний позов проти України на понад $6 млрд.

У 2021 році Стокгольмський арбітражний трибунал відхилив вимоги позивачів міноритарних акціонерів ПАТ «Укрнафта», які судилися з Україною і хотіли стягнути з неї понад 6 мільярдів доларів.

