0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Суд відмовив компаніям Коломойського у стягненні з України $6 млрд у справі Укрнафти

34
Суд відмовив компаніям Коломойського у стягненні з України $6 млрд у справі Укрнафти
Суд відмовив компаніям Коломойського у стягненні з України $6 млрд у справі Укрнафти
Верховний суд Швеції 21 листопада відхилив останню спробу кіпрських компаній, пов’язаних з Ігорем Коломойським, домогтися перегляду рішення Стокгольмського арбітражу у справі «Укрнафти» від 4 лютого 2021 року.
Про це повідомила пресслужба Міністерства юстиції.
Таким чином рішення у справі набрали остаточної сили. Йдеться про компанії Littop Enterprises, Bordo Management і Bridgemont Ventures, які через кіпрську структуру володіли 40,1% акцій «Укрнафти».
Читайте також
У 2015 році вони вимагали від уряду України та «Нафтогазу» понад $6 млрд компенсації за обмеження права вільного продажу залишків газу на ринку у 2006−2014 роках, а після відмови подали позов до арбітражу.
Стокгольмський арбітраж відхилив вимоги повністю, визнавши, що не має юрисдикції: суд дійшов висновку, що позивачі фактично не внесли інвестицію до статутного капіталу «Укрнафти» у розумінні Договору до Енергетичної хартії, отже не мали права на арбітражний позов проти України.
На початку 2025 року ці висновки підтвердив Апеляційний суд Свеа у Стокгольмі.
Читайте також
Кіпрські компанії оскаржували це рішення у Верховному суді Швеції, однак той не знайшов підстав для перегляду справи й відмовив у відкритті провадження.
Тепер вони зобов’язані відшкодувати Україні близько $19 млн витрат на арбітраж, $2,7 млн судових витрат та ще $550 тис. додаткових витрат.
Нагадаємо, у червні 2015 року три кіпрські компанії Littop Enterprises, Bordo Management і Bridgemont Ventures, пов’язані з Ігорем Коломойським (разом володіли 40,1% акцій «Укрнафти»), подали інвестарбітражний позов проти України на понад $6 млрд.
У 2021 році Стокгольмський арбітражний трибунал відхилив вимоги позивачів міноритарних акціонерів ПАТ «Укрнафта», які судилися з Україною і хотіли стягнути з неї понад 6 мільярдів доларів.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems