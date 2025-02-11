Суд у США призупинив розгляд справи SEC проти Binance — Finance.ua

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Суд у США призупинив розгляд справи SEC проти Binance

Фондовий ринок
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Суд у США призупинив розгляд справи SEC проти Binance
Суд у США призупинив розгляд справи SEC проти Binance
У понеділок, 10 лютого, суд США схвалив спільне клопотання Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) та Binance про призупинення розгляду справи на 60 днів.
Це рішення пов’язане зі створенням спеціальної крипто-групи під керівництвом в.о. голови SEC Марка Т. Уєди, яка працюватиме над новими правилами для ринку цифрових активів.
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Binance привітала це рішення, зазначивши, що воно дозволить зосередитися на розвитку біржі:
«Ми вдячні тимчасовому голові Уєді за його виважений підхід до забезпечення належної законодавчої та регуляторної уваги до цифрових активів у цю нову, золоту еру блокчейну в США та в усьому світі. Справа SEC завжди була безпідставною, і ми прагнемо залишити її позаду, щоб і надалі зосереджуватися на тому, аби Binance залишалася найбільш захищеною, ліцензованою та надійною біржею у світі».
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Нагадаємо, Комісія з цінних паперів і бірж подала позов проти Binance і її колишнього генерального директора Чанпена Чжао в червні 2023 року. Їх звинувачують у порушенні федерального законодавства про цінні папери.
SEC повідомляла про те, що Binance, серед іншого, здійснювала керівництво неліцензованою біржею. Компанію також звинуватили у брехні регулюючим органам та інвесторам про свої операції.
Регулятор вимагав заборонити діяльність Binance у США, вилучити незаконно отримані доходи з відсотками та застосувати проти компанії та її засновника Чанпена Чжао фінансові санкції.
За матеріалами:
Finance.ua
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