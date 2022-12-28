Суд у Швейцарії призупинив процедуру банкрутства оператора "Північного потоку-2" — Finance.ua
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Суд у Швейцарії призупинив процедуру банкрутства оператора "Північного потоку-2"

Фондовий ринок
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Суд у Швейцарії призупинив процедуру банкрутства оператора "Північного потоку-2"
Суд у Швейцарії призупинив процедуру банкрутства оператора "Північного потоку-2"
Швейцарський суд надав мораторій на реструктуризацію боргу компанії Nord Stream 2 AG — це дозволило оператору «Північного потоку-2» тимчасово уникнути банкрутства.
Про це повідомляє Tagesschau.
Кантональний суд у швейцарському Цугу надав мораторій на реструктуризацію боргу на шість місяців до 10 липня 2023 року. Протягом цього часу кредитори не зможуть стягувати кошти.
Про такий захід клопотала призначена судом довірена особа Nord Stream 2 AG — компанія Transliq.
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Мораторій на реструктуризацію боргу, як правило, надається, якщо операційні витрати компанії покриваються і є перспективи реструктуризації або домовленості з кредиторами.
Близько 40 співробітників все ще працюють над технічними та адміністративними завданнями на «Північному потоці-2». Витрати покриває «Газпром».
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Nord Stream 2 AG є дочірньою компанією російського газового концерну. Її штаб-квартира знаходиться в Цугу, в 30 кілометрах на південь від Цюріха.
Газопровід «Північний потік-2», який проходить через Балтійське море, повинен був доставляти російський газ до Німеччини. Однак федеральний уряд Німеччини призупинив процес його сертифікації в лютому у зв’язку з ескалацією конфлікту між росією і Україною. Як і «Північний потік-1» у вересні, трубопровід був серйозно пошкоджений вибухами. Європейський Союз і НАТО припускають диверсію. Трубопроводи на той час не працювали, але були заповнені газом.

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За матеріалами:
Економічна Правда
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