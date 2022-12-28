росія через санкції вилучає до бюджету $4-5 мільярдів щомісяця з Фонду національного добробуту — Finance.ua
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росія через санкції вилучає до бюджету $4-5 мільярдів щомісяця з Фонду національного добробуту

Світ
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росія через санкції вилучає до бюджету $4-5 мільярдів щомісяця з Фонду національного добробуту
росія через санкції вилучає до бюджету $4-5 мільярдів щомісяця з Фонду національного добробуту
росія починаючи з жовтня щомісяця вилучає з Фонду національного добробуту для поповнення бюджету 4-5 мільярдів доларів через фінансовий стрес російської економіки.
Про це заявила перший віцепрем’єр — міністр економіки Юлія Свириденко в ефірі телемарафону.
Вона додала, що падіння ВВП росії за підсумками року складе 4,5-5%, що недостатньо, але ефект від введених санкцій починає проглядатись через вилучення коштів з Фонду національного добробуту.
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«Ми вже чітко простежуємо ознаки фінансового стресу держави-терориста. Це і вилучення на користь бюджету коштів з Фонду національного добробуту, і вилучення 20 млрд доларів з Газпрому через спеціальний податок, і незаплановане залучення коштів на внутрішньому ринку», — зазначила Юлія Свириденко.
Глава Мінекономіки додала, що за підсумками 2023 року російська економіка скоротиться на 5,6%.
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Найбільш очікуваним буде обвал прибутку від експорту нафти і газу, який наступного року може скласти більш ніж на 50% через ембарго ЄС на сиру нафту та нафтопродукти, Price Cap на нафту тощо.
Також очікується, що доходи рф впадуть нижче критичного рівня в 40 мільярдів доларів на квартал.
Також Україна працює над тим, щоб гранична ціна на нафту якнайшвидше була знижена до 35 доларів за барель.

Коли стеля цін на російську нафту знекровить економіку агресора

За матеріалами:
Економічна Правда
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