росія через санкції вилучає до бюджету $4-5 мільярдів щомісяця з Фонду національного добробуту — Finance.ua

росія через санкції вилучає до бюджету $4-5 мільярдів щомісяця з Фонду національного добробуту Сьогодні 15:46 — Світ

росія через санкції вилучає до бюджету $4-5 мільярдів щомісяця з Фонду національного добробуту

росія починаючи з жовтня щомісяця вилучає з Фонду національного добробуту для поповнення бюджету 4-5 мільярдів доларів через фінансовий стрес російської економіки.

Про це заявила перший віцепрем’єр — міністр економіки Юлія Свириденко в ефірі телемарафону.

Вона додала, що падіння ВВП росії за підсумками року складе 4,5-5%, що недостатньо, але ефект від введених санкцій починає проглядатись через вилучення коштів з Фонду національного добробуту.

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«Ми вже чітко простежуємо ознаки фінансового стресу держави-терориста. Це і вилучення на користь бюджету коштів з Фонду національного добробуту, і вилучення 20 млрд доларів з Газпрому через спеціальний податок, і незаплановане залучення коштів на внутрішньому ринку», — зазначила Юлія Свириденко.

Глава Мінекономіки додала, що за підсумками 2023 року російська економіка скоротиться на 5,6%.

Найбільш очікуваним буде обвал прибутку від експорту нафти і газу, який наступного року може скласти більш ніж на 50% через ембарго ЄС на сиру нафту та нафтопродукти, Price Cap на нафту тощо.

Також очікується, що доходи рф впадуть нижче критичного рівня в 40 мільярдів доларів на квартал.

Також Україна працює над тим, щоб гранична ціна на нафту якнайшвидше була знижена до 35 доларів за барель.

Економічна Правда За матеріалами:

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