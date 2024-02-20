Суд у Франції конфіскував віллу за 120 млн євро, пов’язану з «Газпромом» — Finance.ua

Суд у Франції конфіскував віллу за 120 млн євро, пов’язану з «Газпромом» Сьогодні 17:20 — Світ

Суд у Франції конфіскував віллу за 120 млн євро, пов’язану з «Газпромом», Фото: lemonde.fr

Суд у Франції заморозив право власності щодо вілли Irina Maria вартістю близько 120 млн євро, розташованої на курорті Рокбрюн-кап-Мартен на Лазурному березі. Офіційно вона належить російсько-вірменському бізнесменові Самвелу Карапетяну, проте прокуратура в Парижі вважає, що її реальним бенефіціаром є дочірня компанія російського «Газпрому».

Про це пише газета Le Monde.

«Французька система правосуддя зірвала найбільший куш із початку війни в Україні», — констатує видання. За даними Le Monde, вілла, відома місцевим жителям як Villa del Mare, розташована на ділянці розміром 3 га. До об'єкту, крім того, що має кілька поверхів головної будівлі, належать також три басейни, тенісний корт і вертолітний майданчик. Загальна вартість цього майна оцінюється у 120 млн євро.

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Розпорядження про заморожування права власності на віллу, а також на акції компанії SNC Maritime Villa Holding, що нею володіє, датується 12 лютого 2024 року. Стосовно вілли Irina Maria підрозділ прокуратури Парижа, який займається боротьбою з організованою злочинністю (Junalco), вів розслідування за фактом відмивання грошей за обтяжливих обставин, скоєного з 11 грудня 2009 року в Парижі, на Кіпрі, росії та Рокбрюн-кап-Мартені.

2016 року «Газпром нафта» — «дочка» «Газпрому» — продала віллу Самвелу Карапетяну. Однак під час попереднього розслідування Junalco було виявлено безліч фактів, що свідчать про те, що вілла насправді ніколи не виходила з-під контролю «Газпром нафти», йдеться у публікації Le Monde.

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Згідно з документами, проаналізованими журналістами, Самвел Карапетян купив акції компанії Maritime Villa Holding SNC, що володіє нерухомістю, у «Газпром нафти» завдяки кредиту у 115 млн євро, виданому Газпромбанком.

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