Суд США дозволив арешт літака російського олігарха за 90 млн доларів — Finance.ua

Суд США дозволив арешт літака російського олігарха за 90 млн доларів
У США суд дозволив прокурорам заарештувати літак Airbus, який належить підсанкційному російському олігарху Андрію Скочу. Вартість повітряного судна сягає 90 мільйонів доларів.
Про це Reuters заявили федеральні прокурори США.
За їх словами, Скоч володіє літаком через підставні компанії і трасти, які пов’язані з його дівчиною. Платежі за реєстрацію та страхування транспортного засобу продовжували здійснюватися в період з 2018 по 2021 рік, які ввели ще чотири роки тому.
При цьому вони додали, що зараз літак знаходиться на території Казахстану.
Скоч є депутатом Держдуми, мільярдером і членом партії «Єдина росія». Він перебував під санкціями США ще починаючи з 2018 року за передбачувані зв’язки з російськими злочинними групами. Додаткові обмеження проти олігарха Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США ввело після початку повномасштабного вторгнення в Україну.
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