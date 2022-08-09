Суд США дозволив арешт літака російського олігарха за 90 млн доларів — Finance.ua

Суд США дозволив арешт літака російського олігарха за 90 млн доларів Вчора 12:21 — Фондовий ринок

Суд США дозволив арешт літака російського олігарха за 90 млн доларів

У США суд дозволив прокурорам заарештувати літак Airbus, який належить підсанкційному російському олігарху Андрію Скочу. Вартість повітряного судна сягає 90 мільйонів доларів.

Про це Reuters заявили федеральні прокурори США.

Читайте також В Україні розробили методику визначення збитків підприємств від агресії рф

За їх словами, Скоч володіє літаком через підставні компанії і трасти, які пов’язані з його дівчиною. Платежі за реєстрацію та страхування транспортного засобу продовжували здійснюватися в період з 2018 по 2021 рік, які ввели ще чотири роки тому.

При цьому вони додали, що зараз літак знаходиться на території Казахстану.

Скоч є депутатом Держдуми, мільярдером і членом партії «Єдина росія». Він перебував під санкціями США ще починаючи з 2018 року за передбачувані зв’язки з російськими злочинними групами. Додаткові обмеження проти олігарха Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США ввело після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.