Суд США дозволив арешт літака російського олігарха за 90 млн доларів — Finance.ua
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Суд США дозволив арешт літака російського олігарха за 90 млн доларів

Фондовий ринок
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Суд США дозволив арешт літака російського олігарха за 90 млн доларів
Суд США дозволив арешт літака російського олігарха за 90 млн доларів
У США суд дозволив прокурорам заарештувати літак Airbus, який належить підсанкційному російському олігарху Андрію Скочу. Вартість повітряного судна сягає 90 мільйонів доларів.
Про це Reuters заявили федеральні прокурори США.
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За їх словами, Скоч володіє літаком через підставні компанії і трасти, які пов’язані з його дівчиною. Платежі за реєстрацію та страхування транспортного засобу продовжували здійснюватися в період з 2018 по 2021 рік, які ввели ще чотири роки тому.
При цьому вони додали, що зараз літак знаходиться на території Казахстану.
Скоч є депутатом Держдуми, мільярдером і членом партії «Єдина росія». Він перебував під санкціями США ще починаючи з 2018 року за передбачувані зв’язки з російськими злочинними групами. Додаткові обмеження проти олігарха Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США ввело після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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