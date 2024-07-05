Суд скасував штраф військовозобов’язаному, який не оновив дані у ТЦК: як так вийшло — Finance.ua

Суд скасував штраф військовозобов’язаному, який не оновив дані у ТЦК: як так вийшло Сьогодні 18:30 — Особисті фінанси

Суд скасував штраф військовозобов’язаному, який не оновив дані у ТЦК: як так вийшло

У Миколаєві суд скасував штраф у 25,5 тисячі гривень, який ТЦК наклав на чоловіка. За новим законом про мобілізацію, громадян не можна карати за неповідомлення даних, які вже є у держави.

Встановлено, що від жовтня 2009 року чоловік одружився, став батьком і змінив місце роботи, але не оновлював ці дані у військкоматі.

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Згідно з частиною 11 статті 38 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», позивач повинен був протягом семи днів після одруження, народження дітей або зміни місця роботи повідомити про це військовий облік.

Водночас згідно з Законом «Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів», реєстр «Оберіг» вже включає персональні та службові дані призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Для формування цієї бази даних за допомогою електронної взаємодії ЦВК, ДПС, ДМС надають інформацію про всіх громадян України віком від 18 до 60 років.

Відтак, інформацію, яку позивач не оновив, відповідач повинен був отримати з реєстрів, до яких має доступ в електронному вигляді. Суд прийшов до висновку, що вину позивача не доведено «поза розумним сумнівом», тому постанову про штраф скасовано.

«Ми зараз внесли норму, що штраф накладається лише на тих осіб, які ухиляються від військового обліку, по яких немає інтеграції з іншими реєстрами. Наприклад, якщо є інтеграція з реєстром місця проживання, і ми можемо зробити запити по людині і отримати дані про місце проживання, то людина нічого не порушує, не приходячи і не оновлюючи дані про місце проживання. Немає підстав, у КУпАП є чітка норма, що штраф застосовується до порушників, тільки коли по цих даних немає обміну з іншими реєстрами» — зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

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