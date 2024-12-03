Суд конфіскував активи ексглави «Мотор Січі» — Finance.ua

Суд конфіскував активи ексглави «Мотор Січі» Вчора 21:30 — Казна та Політика

Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про конфіскацію активів експрезидента АТ «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва.

Про це інформує ВАКС.

«Колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила адміністративний позов Міністерства юстиції України до колишнього президента Акціонерного Товариства «Мотор Січ», Генерального конструктора зі створення та модернізації вертолітної техніки та третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на стороні відповідача Товариство з обмеженою відповідальністю «ІННОВА» про застосування санкції, передбаченої п. 1−1 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про санкції», — йдеться у повідомленні.

Читайте також «Мотор-Банк» Богуслаєва націоналізували

Відтак, у дохід держави стягнули нерухомість, а саме: будівлі та споруди господарського комплексу, які розташовані в Запорізькій області. Також було стягнуто 100% частки в статутному капіталі ТОВ «ІННОВА».

Це рішення може бути оскаржене до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду протягом 5 днів із дня його проголошення.

Довідка Finance.ua:

за рішенням Вищого антикорупційного суду майно експрезидента «Мотор-Січі» В’ячеслава Богуслаєва та його бізнес-партнера Петра Кононенка стягнуто в дохід держави та передано до управління Фонду державного майна.

у жовтні 2022 року колишнього директора підприємства «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва затримали за підозрою в держзраді. Відомо, що він безперебійно постачав російським окупантам двигуни до гелікоптерів та літаків. Також із 2000 року Богуслаєв має громадянство рф.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.