Суд арештував судно російського олігарха Верховського вартістю майже 1 мільярд — Finance.ua
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Суд арештував судно російського олігарха Верховського вартістю майже 1 мільярд

Кримінал
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Суд за матеріалами СБУ наклав арешт на риболовецький траулер «Бухта Соколовская», який належить холдингу підсанкційного російського олігарха Олександра Верховського.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Зазначається, що вартість промислового судна становить майже 1 млрд гривень.
За даними СБУ, Верховський входить до найближчого оточення кремля і є одним з найбільших фінансових «донорів» війни проти України.
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«Риболовецький промисел російського бізнесмена дозволяє йому регулярно перераховувати мільярдні суми до бюджету рф.
Арештований траулер є складовою торговельного «флоту» олігарха. Ще до повномасштабного вторгнення російський траулер добудовувався на суднобудівельному заводі у Миколаєві. Для обходу санкцій бенефіціарний власник судна оформив його на одну з підконтрольних компаній у Приморському краї рф", — йдеться у повідомленні.
У СБУ додали, що співробітники СБУ викрили оборудку і заблокували російський траулер.
Наразі судно передано в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління арештованим майном.
За матеріалами:
Економічна Правда
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