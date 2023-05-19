Суд обрав запобіжний захід Князєву — арешт із заставою у ₴107 мільйонів — Finance.ua

Суд обрав запобіжний захід Князєву — арешт із заставою у ₴107 мільйонів Сьогодні 11:16 — Кримінал

Суд обрав запобіжний захід Князєву — арешт із заставою у ₴107 мільйонів

Вищий антикорупційний суд обрав ексголові Верховного Суду Всеволоду Князєву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення ₴107 мільйонів 360 тисяч.

Відповідне рішення оголосив слідчий суддя.

Суд ухвалив рішення відправити Князєва під варту на 60 днів з альтернативою внесення застави у розмірі 107 мільйонів 360 тисяч гривень.

Прокурори клопотали про обрання запобіжного заходу підозрюваному у вигляді тримання під вартою з альтернативою 150 мільйонів гривень застави. Вони аргументували таке клопотання тим, що ексголова Верховного Суду може переховуватися в Україні або за кордоном, впливати на свідків, експертів, суддів ВС чи навіть знищувати докази.

Сам Князєв і його адвокати просили суд обрати запобіжний захід, не пов’язаний із триманням під вартою.

Нагадаємо, 15 травня, НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного Суду. Правоохоронці затримали голову ВС Князєва та вилучили $2,7 мільйона.

16 травня 2023 року під час пленуму Верховного Суду 140 суддів підтримали висловлення недовіри чинному голові ВС Князєву. Судді також ухвалили постанову пленуму ВС про припинення повноважень голови ВС Князєва.

17 травня Вищий антикорупційний суд відмовився задовольнити скаргу захисту Князєва на його затримання.

18 травня Вища рада правосуддя задовольнила подання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про надання дозволу на утримання Князєва під вартою.

Раніше Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення ₴80 мільйонів застави адвокату, викритому разом із колишнім головою Верховного Суду Всеволодом Князєвим у корупції.

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Укрінформ За матеріалами:

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