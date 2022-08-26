Суд арештував корпоративні права ще чотирьох російських фірм на майже 72 мільйони — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Суд арештував корпоративні права ще чотирьох російських фірм на майже 72 мільйони

Казна та Політика
160
Суд арештував корпоративні права ще чотирьох російських фірм на майже 72 мільйони
Суд арештував корпоративні права ще чотирьох російських фірм на майже 72 мільйони
Суд арештував корпоративні права ще чотирьох пов’язаних з росією підприємств на майже 72 млн грн.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
«За клопотанням прокурорів Харківської обласної прокуратури слідчий суддя наклав арешт на корпоративні права російських компаній на суму майже 72 млн грн. Їх передано в управління АРМА», — ідеться в повідомленні.
За даними слідства, кінцевими бенефіціарними власниками чотирьох пов’язаних між собою підприємств Харківської, Дніпропетровської та Львівської областей є російські компанії, а дохід від їх діяльності отримує громадянка росії.
Читайте також
Встановлено, що службові особи згаданих підприємств легалізували отримані внаслідок несплати податків кошти шляхом проведення сумнівних фінансових операцій з російськими компаніями-засновниками. У подальшому вони використовували гроші на формування статутного капіталу підприємств.
Досудове розслідування здійснюється за фактом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України).
Як уточнили у Службі безпеки України, підприємства, корпоративні права яких були арештовані, займаються роздрібною торгівлею непродовольчими товарами по всій території України. Розташовані вони у Харкові, Львові і Дніпрі.
Правоохоронці встановили, що статутні капітали усіх чотирьох фірм сформовані за рахунок «відмитих» доходів «головної» харківської компанії, активи якої за матеріалами СБУ були арештовані ще в червні цього року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.