Суд арештував корпоративні права ще чотирьох російських фірм на майже 72 мільйони — Finance.ua

Суд арештував корпоративні права ще чотирьох російських фірм на майже 72 мільйони
Суд арештував корпоративні права ще чотирьох пов’язаних з росією підприємств на майже 72 млн грн.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
«За клопотанням прокурорів Харківської обласної прокуратури слідчий суддя наклав арешт на корпоративні права російських компаній на суму майже 72 млн грн. Їх передано в управління АРМА», — ідеться в повідомленні.
За даними слідства, кінцевими бенефіціарними власниками чотирьох пов’язаних між собою підприємств Харківської, Дніпропетровської та Львівської областей є російські компанії, а дохід від їх діяльності отримує громадянка росії.
Встановлено, що службові особи згаданих підприємств легалізували отримані внаслідок несплати податків кошти шляхом проведення сумнівних фінансових операцій з російськими компаніями-засновниками. У подальшому вони використовували гроші на формування статутного капіталу підприємств.
Досудове розслідування здійснюється за фактом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України).
Як уточнили у Службі безпеки України, підприємства, корпоративні права яких були арештовані, займаються роздрібною торгівлею непродовольчими товарами по всій території України. Розташовані вони у Харкові, Львові і Дніпрі.
Правоохоронці встановили, що статутні капітали усіх чотирьох фірм сформовані за рахунок «відмитих» доходів «головної» харківської компанії, активи якої за матеріалами СБУ були арештовані ще в червні цього року.
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