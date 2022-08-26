Суд арештував корпоративні права ще чотирьох російських фірм на майже 72 мільйони — Finance.ua

Суд арештував корпоративні права ще чотирьох російських фірм на майже 72 мільйони Вчора 04:38 — Казна та Політика

Суд арештував корпоративні права ще чотирьох російських фірм на майже 72 мільйони

Суд арештував корпоративні права ще чотирьох пов’язаних з росією підприємств на майже 72 млн грн.

«За клопотанням прокурорів Харківської обласної прокуратури слідчий суддя наклав арешт на корпоративні права російських компаній на суму майже 72 млн грн. Їх передано в управління АРМА», — ідеться в повідомленні.

За даними слідства, кінцевими бенефіціарними власниками чотирьох пов’язаних між собою підприємств Харківської, Дніпропетровської та Львівської областей є російські компанії, а дохід від їх діяльності отримує громадянка росії.

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Встановлено, що службові особи згаданих підприємств легалізували отримані внаслідок несплати податків кошти шляхом проведення сумнівних фінансових операцій з російськими компаніями-засновниками. У подальшому вони використовували гроші на формування статутного капіталу підприємств.

Досудове розслідування здійснюється за фактом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України).

Як уточнили у Службі безпеки України, підприємства, корпоративні права яких були арештовані, займаються роздрібною торгівлею непродовольчими товарами по всій території України. Розташовані вони у Харкові, Львові і Дніпрі.

Правоохоронці встановили, що статутні капітали усіх чотирьох фірм сформовані за рахунок «відмитих» доходів «головної» харківської компанії, активи якої за матеріалами СБУ були арештовані ще в червні цього року.

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Укрінформ За матеріалами:

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