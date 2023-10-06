Суд арештував активи трьох російських олігархів на понад 17 млрд гривень — Finance.ua

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Суд арештував активи трьох російських олігархів на понад 17 млрд гривень

Казна та Політика
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Суд арештував активи трьох російських олігархів на понад 17 млрд гривень
Суд арештував активи трьох російських олігархів на понад 17 млрд гривень
Суд наклав арешт на всі корпоративні права в Україні, що належали підсанкційним російським олігархам Михайлу Фрідману, Петру Авену та Андрію Косогову. Вони входять до оточення путіна та причетні до «схем» масштабного фінансування збройної агресії рф.
Про це повідомляє СБУ.
Рішення суду стосується 20 компаній та фінансово-кредитних установ, якими кремлівські олігархи володіють як кінцеві бенефіціари або через підконтрольні офшорні компанії.
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Вартість арештованих корпоративних прав становить понад 17 млрд грн.
Серед заблокованих активів — фінансові та страхові компанії, підприємства мобільного зв’язку та сфери ІТ, а також заводи мінеральних вод.
Арешт цього майна не дозволить російським власникам «переписати» його на підставних осіб, щоб уникнути подальшої передачі активів в дохід України.
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Нагадаємо, що на початку вересня цього року слідчі Служби безпеки повідомили Фрідману про підозру за ч. 3 ст. 110−2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).
Наразі підозрюваний разом зі своїми бізнес-партнерами перебуває за межами України. Тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин їхньої підривної діяльності для притягнення винних до відповідальності.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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