Конфісковано активи російського оборонного підприємства на майже 5,5 мільйонів доларів — Finance.ua

Конфісковано активи російського оборонного підприємства на майже 5,5 мільйонів доларів Сьогодні 07:12 — Казна та Політика

Конфісковано активи російського оборонного підприємства на майже 5,5 мільйонів доларів

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін'юсту щодо передачі в дохід України продукції російського підприємства ПАТ «Роствертол».

Про це повідомляється на сайті СБУ.

Мова йде про партію комплектуючих для систем управління бойовими гелікоптерами, яку один із львівських заводів виготовив для Ростовської компанії за контрактом від 2011 року.

Загальна вартість вилученої продукції становить майже 5,5 млн доларів США.

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Відомо, що ПАТ «Роствертол» є одним з ключових підприємств військово-промислового комплексу рф, яке виробляє гвинтокрили для окупаційних угруповань.

російська компанія сподівалась отримати своє замовлення з українського заводу ще у 2014 році, до початку вторгнення країни-агресора.

Однак, контррозвідники СБУ заблокували передачу вертолітних комплектуючих до рф.

Після конфіскації вилученої продукції Служба безпеки ініціюватиме передачу технологічних складових на користь виробництва озброєнь для ЗСУ.

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