Subaru оновила «старий» Forester попри наявність нового покоління — Finance.ua

Subaru оновила «старий» Forester попри наявність нового покоління Сьогодні 03:02 — Технології&Авто

Попри те, що на американському ринку дебютував Forester 6-го покоління, компанія Subaru вирішила подовжити життєвий цикл попередньої генерації кросовера в Японії, представивши ще одне оновлення.

Subaru Forester 5-го покоління існує з 2018 року й тепер японським покупцям доведеться чекати, поки Subaru презентує нову генерацію кросовера і в Японії. Дизайн рестайлінгової моделі не змінився, але тепер Forester доступний в версії STI Sport Black Interior Selection. Комплектація включає темне оздоблення інтер'єру зі шкірою Nappa.

Subaru Forester STI Sport Black Interior пропонується з унікальним покриттям в кольорі Offshore Blue Metallic. Опозитний двигун з турбонаддувом об'ємом 1,8 літра залишився без змін й має таку ж потужність в 175 кінських сил.

Тепер оновлений Forester доступний в кольорі Geyser Blue у комплектаціях X-Edition і XT-Edition. Це той самий колір, що використовується на Subaru Forester Wilderness для США, і спочатку був представлений у Японії з XT-Edition наприкінці 2022 року.

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Також кросовер пропонується з 2,0-літровим гібридним силовим агрегатом e-Boxer в комплектації X-edition, або 1,8-літровим двигуном з турбонаддувом у версії XT-Edition. Система симетричного повного приводу є стандартною для будь-якого рівня комплектацій.

Вартість оновленого Subaru Forester в Японії починається з $20 040. Комплектація X-Edition коштує 22 051 долар, XT-Edition — $22 411, а STI Sport Black Interior Selection від 25 137 доларів.

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