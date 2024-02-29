Subaru випустить електричний позашляховик розміром із нинішній Forester у 2025 році — Finance.ua
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Subaru випустить електричний позашляховик розміром із нинішній Forester у 2025 році

Фондовий ринок
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Subaru випустить електричний позашляховик розміром із нинішній Forester у 2025 році
Subaru випустить електричний позашляховик розміром із нинішній Forester у 2025 році
Компанія Subaru випустить електричний позашляховик розміром із нинішній Forester у 2025 році. Про це із посиланням на власні джерела пише видання BestCarWeb.
Стратегія компанії передбачає вихід на щорічне виробництво 400 тисяч електромобілів за чотири роки.
За даними видання, електрокросовер, який може одержати назву Forester EV, проїжджатиме без підзаряджання до 700 кілометрів. Розробити його Subaru планує самостійно, хоча єдина нинішня електрична модель бренду, позашляховик Solterra, базується на позиковій платформі e-TNGA і є фактичною Toyota bZ4X із трохи зміненою зовнішністю.
Плани Subaru включають виведення на ринок ще двох електричних позашляховиків. За попередніми даними, один з них виявиться більшим за електричний Forester і отримає трирядний салон, другий стане свого роду альтернативою нинішньому Crosstrek.
Випускати електромобілі компанія планує на власних заводах у Японії. До 2026 року має бути модернізований завод в Яджимі, чиї виробничі потужності досягнуть 200 тисяч електромобілів на рік, ще за два роки на такі ж показники вийде підприємство в Оїзумі.
За матеріалами:
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