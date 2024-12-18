Студенти поки не зможуть оформити онлайн-відстрочку в Резерв+: у Міноборони назвали причину — Finance.ua
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Студенти поки не зможуть оформити онлайн-відстрочку в Резерв+: у Міноборони назвали причину

Особисті фінанси
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Студенти поки не зможуть оформити онлайн-відстрочку в Резерв+: у Міноборони назвали причину
Студенти поки не зможуть оформити онлайн-відстрочку в Резерв+: у Міноборони назвали причину
Студенти, аспіранти і докторанти тимчасово не зможуть оформити онлайн-відстрочку у застосунку Резерв+ з 17-го орієнтовно до 30 грудня.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.
«У зв’язку із технічними роботами у Єдиній державній електронній базі з питань освіти з 17 і орієнтовно до 30 грудня студенти, аспіранти і докторанти тимчасово не зможуть оформити онлайн-відстрочку у застосунку Резерв+», — йдеться у повідомленні.
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На вже отримані відстрочки технічні роботи не вплинуть, статус відображатиметься в застосунку, як і раніше, пояснили в Міноборони.
Також технічні роботи в реєстрі освіти не вплинуть на роботу інших сервісів Резерв+.
Міноборони пообіцяло повідомити про дострокове відновлення роботи сервісу у Резерв+.
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Нагадаємо, із 9 листопада у застосунку «Резерв+» можна було оформити відстрочку від мобілізації онлайн.
Можливість отримати онлайн-відстрочку надали:
  • людям із інвалідністю, які мають актуальне пенсійне посвідчення про інвалідність;
  • студентам, аспірантам та докторантам, які здобувають освіту у послідовному порядку. Наприклад, після бакалавра здобувають ступінь магістра. Або ж після магістра навчаються в аспірантурі.
У міністерстві тоді зазначили, що далі відстрочки онлайн стануть доступними також для багатодітних батьків, що мають від 3 неповнолітніх дітей в одному шлюбі.
За матеріалами:
suspilne.media
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