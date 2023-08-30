Стрімке падіння рубля зачепило 80% російських компаній, — Forbes — Finance.ua
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Стрімке падіння рубля зачепило 80% російських компаній, — Forbes

Світ
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Стрімке падіння рубля зачепило 80% російських компаній, — Forbes
Стрімке падіння рубля зачепило 80% російських компаній, — Forbes
Стрімке падіння російського рубля торкнулося переважної більшості компаній, що працюють на території рф.
Як повідомляє Forbes, з посиланням на результати опитування сервісу «Актіон Управління» серед генеральних директорів, керуючих менеджерів та засновників російського бізнесу, падіння рубля відчули на собі 81,1% російських компаній.
44% компаній, що працюють на території країни-агресора, відчули серйозний збиток для бізнесу.
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Майже половина учасників опитування з рф планують підняти ціни на 5−10%, третина — на 20−30%, 17,4% - в межах 5%, близько 5% — більш ніж на 30%. Вживають заходів, щоб компенсувати збиток, понад 70% учасників опитування. Зокрема, 42,5% скорочують витрати, а 44,6% — підвищили ціни.
Основною проблемою для бізнесу країни-окупанта у зв’язку з девальвацією рубля понад 67% респондентів назвали зростання закупівельної вартості товарів і сировини. Зниження купівельної спроможності відзначили 47,6% опитаних, а близько 40% заявили про істотне падіння рентабельності бізнесу. На зростання вартості логістики поскаржилися 34,7%.

Довідка Finance.ua:

  • 7 квітня 2023 року російський рубль пробив річний мінімум;
  • за сім місяців 2023 року рубль втратив відносно долара 57%. Станом на 9 серпня 2023 року російський рубль увійшов до трійки найслабших валют світу.
  • 12 серпня 2023 року рубль обвалився до 100 одиниць за долар. Більше падіння було зафіксовано тільки в березні 2022 року, коли російський рубль впав до позначки 107 рублів за долар.
За матеріалами:
УНІАН
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