росія посилила тиск на компанії, що йдуть з її ринку — Reuters — Finance.ua
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росія посилила тиск на компанії, що йдуть з її ринку — Reuters

Фондовий ринок
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росія посилила тиск на компанії, що йдуть з її ринку — Reuters
росія посилила тиск на компанії, що йдуть з її ринку — Reuters
Іноземні компанії, які намагаються вийти з росії, стикаються зі значними витратами, оскільки москва вимагає великих знижок на розпродаж активів і всіляко чинить цьому спротив.
Про це йдеться у публікації Reuters.
Зокрема нідерландська пивоварна компанія Heineken заявила, що завершила вихід з росії, продавши свої підприємства російській Arnest Group за один євро.
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Зазначається, що москва встановлює додаткові перешкоди для виходу з ринку. Над компаніями нависла загроза націоналізації, особливо після липневого захоплення російських активів данської пивоварної компанії Carlsberg та французького виробника йогуртів Danone.
Серед компаній, які все ще ведуть переговори про вихід, — телекомунікаційна група Veon, технологічна група Yandex, італійський кредитор Intesa.
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москва вимагає 50-відсоткової або більшої знижки на всі закордонні угоди, а також внесення до російського бюджету не менш як 10% від ціни.
Урядова комісія, яка стежить за іноземними інвестиціями, має затверджувати угоди за участю компаній із так званих «недружніх» країн — тих, які запровадили санкції проти росії через війну. Для продажу банків та енергетичних компаній потрібне особисте схвалення президента володимира путіна.
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Комісія відсилає деякі угоди назад, заявляючи, що оцінка активів має бути на 20−30% нижчою.
Угоди, які перевищують $100 мільйонів, ризикують отримати відмову.
Це стримує продажі і змушує компанії розглядати альтернативні варіанти.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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