Yandex хоче перезапуститися в Європі з новою назвою — Finance.ua

Yandex хоче перезапуститися в Європі з новою назвою Вчора 18:30 — Фондовий ринок

Yandex хоче перезапуститися в Європі з новою назвою

Нідерландська Yandex N.V. (холдингова компанія заснованого в росії «Яндексу») готується перезапуститись під новим брендом.

Про це повідомило російське видання «Інтерфакс».

Зазначається, що перезапуск є частиною корпоративної реструктуризації, в рамках якої бізнес буде розділений на «російський» та «міжнародний».

російський бізнес планують передати в «управління менеджменту», і Yandex N.V. повністю вийде з числа власників бізнесу в рф.

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Нідерландській компанії перейдуть міжнародні напрямки, зокрема хмарний бізнес, безпілотні авто, освітні та краудсорсингові платформи.

В описах кількох вакансій, розміщених на LinkedIn, йдеться, що запуск оновленої компанії намічено на початок 2024 року. Робоча назва нової компанії — Project LEFT, але це не остаточно.

«У рамках поточного перехідного процесу, відомого як Project LEFT, ми створюємо нову компанію, яка має намір стати провідним гравцем на ринку технологій у Європі та на Близькому Сході», — йдеться в описі вакансії спеціаліста з документообігу.

Про розділення «Яндексу» говорили з листопада 2022 року, після того, як через вторгнення рф в Україну у компанії почались проблеми. Власник «Яндексу» Аркадій Волож потрапив під санкції, а американська біржа Nasdaq призупинила лістинг компанії на біржі, фактично поставивши «Яндекс» під загрозу дефолту.

Щоправда, в червні 2022 Nasdaq дозволила «Яндексу» зберегти лістинг за умови успішної реструктуризації бізнесу до кінця року. Збереження лістингу не передбачає відновлення торгів, які були припинені 28 лютого 2022 року.

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Між тим, за даними ISW, кремль планує націоналізувати «Яндекс» в росії, щоб компанія виконувала вимогу законодавства по розкриттю даних користувачів ФСБ.

Наразі основним акціонером «Яндекса» є сімейний траст, заснований співзасновником компанії Аркадієм Воложем. Фонду належить 8,5% капіталу «Яндексу» та 45,1% голосів.

У травні 2022 Волож просив прем'єр-міністра Ізраїля Нафталі Бенета допомогти перевести штаб-квартиру компанії «Яндекс» в Ізраїль. А в грудні, після потрапляння до санкційного списку ЄС, залишив компанію.

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