«Стосується пʼяти територій». Спецпредставник Трампа після зустрічі із путіним розповів про мирну угоду — Finance.ua

«Стосується пʼяти територій». Спецпредставник Трампа після зустрічі із путіним розповів про мирну угоду Сьогодні 14:28

«Стосується пʼяти територій». Спецпредставник Трампа після зустрічі із путіним розповів про мирну угоду

Спецпосланець президента Дональда Трампа Стів Віткофф охарактеризував свої переговори з російським лідером володимиром путіним минулого тижня як «переконливі», заявивши, що вони обговорювали кроки, які б могли покласти край війні в Україні і, можливо, відкрити нові ділові можливості.

Про це він сказав в ефірі Fox News 14 квітня.

За словами Віткоффа, наприкінці майже пʼятигодинної зустрічі путін нібито звернувся з проханням забезпечити «постійний мир», і, за словами Віткоффа, «нам потрібен був деякий час, щоб прийти до цього».

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«Ця мирна угода стосується так званих пʼяти територій, але вона має на увазі набагато більше, — сказав Віткофф. — Я думаю, що ми можемо опинитися на порозі чогось дуже, дуже важливого для миру в цілому».

За словами Віткоффа, ключ до спільної угоди лежить довкола «пʼяти територій». Він не озвучив додаткових подробиць, але Росія наполягає на тому, що захоплення нею частин України з 2014 року має бути визнане у будь-якій угоді.

путін раніше вимагав позбавити Україну можливості колись ставати членом НАТО, Віткофф заявив, що він також порушив питання, повʼязані з центральним принципом блоку, згідно з яким напад на одного члена є нападом на всіх.

Після зустрічей у Санкт-Петербурзі Віткофф заявив, що побачив «можливість змінити російсько-американські відносини за допомогою деяких привабливих комерційних можливостей, які, на мою думку, також нададуть регіону реальної стабільності».

Нагадаємо, 14 квітня Трамп звинуватив президента України Володимира Зеленського та свого попередника Джо Байдена у війні. Пізніше того ж дня він уточнив, що війна в Україні стала результатом «некомпетентності» трьох людей, назвавши президента рф володимира путіна.

За даними The Wall Street Journal, декілька високопоставлених помічників президента США Дональда Трампа, включаючи держсекретаря Марка Рубіо та спецпредставника по Україні Кіта Келлога, радять йому скептичніше ставитися до прагнення рф до миру з Україною, стверджуючи, що президент росії володимир путін поки не виявив справжнього інтересу до припинення бойових дій. Водночас Трамп, як і раніше, підтримує спецпредставника США Стіва Віткоффа, який вважає, що путін хоче укласти мир.

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