Столичний бізнес закликали повертатися до звичної діяльності — Finance.ua

Столичний бізнес закликали повертатися до звичної діяльності

Вчора 11:30 — Особисті фінанси

Столичний бізнес закликали повертатися до звичної діяльності

Голова Гуманітарного штабу Київської області Олексій Кулеба закликав усіх представників бізнесу області активно повертатися до своєї діяльності.

Про це йдеться в його відеозверненні , розміщеному в Telegram-каналі.

«В умовах, які склалися сьогодні, закликаю всіх представників бізнесу Київщини активно повертатися до своєї діяльності. Прошу: кому дозволяє питання безпеки, питання логістики та попиту — від маленьких кав’ярень до великих виробництв — працюйте, виходьте на роботу. Ми маємо відновлювати свою економіку навіть у таких важких умовах війни», — сказав Кулеба.

Він додав, що українці потребують роботи та виплат зарплат.

«Місцеві бюджети мають поповнюватися за рахунок податків та надходжень. Громади мають жити. Обов’язок тих районів, де наразі не проводяться бойові дії, — стати надійним тилом для Київщини, для всієї нашої країни», — наголосив голова Гуманітарного штабу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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