Stellantis відкликає 500 тис. автомобілів Citroen та DS — Finance.ua
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Stellantis відкликає 500 тис. автомобілів Citroen та DS

Технології&Авто
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Stellantis відкликає 500 тис. автомобілів Citroen та DS
Stellantis відкликає 500 тис. автомобілів Citroen та DS
Автоконцерн Stellantis закликає власників близько 500 000 автомобілів марок Citroen та DS припинити їх використання через проблеми з подушками безпеки. Ці подушки були виготовлені компанією Takata, яка вже не існує. Проблема настільки серйозна, що компанія радить власникам негайно припинити експлуатацію автомобілів.
Глава Citroen, Тьєррі Коскас, у розмові з французьким телеканалом BFM Business, оголосив, що компанія активно працює над вирішенням проблеми. Вони пропонують заміну автомобілів, замовляють нові подушки безпеки у інших виробників та подвоюють кількість співробітників, щоб допомогти клієнтам у період відкликання автомобілів.
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Відкликання стосується моделей Citroen C3 та DS 3, які були випущені з 2009 по 2019 рік. Це стосується автомобілів, проданих у Франції, країнах Південної Європи, Африки та Близького Сходу. Stellantis підкреслює, що ці заходи є частиною ширшої кампанії щодо відкликання продукції Takata, розпочатої в 2020 році.
Важливо, що власники цих автомобілів повинні якнайшвидше звернутися до сервісних центрів для вирішення проблеми.
За матеріалами:
uamotors
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