Stellantis відкликає 500 тис. автомобілів Citroen та DS — Finance.ua

Stellantis відкликає 500 тис. автомобілів Citroen та DS 05.06.2024, 02:51 — Технології&Авто

Stellantis відкликає 500 тис. автомобілів Citroen та DS

Автоконцерн Stellantis закликає власників близько 500 000 автомобілів марок Citroen та DS припинити їх використання через проблеми з подушками безпеки. Ці подушки були виготовлені компанією Takata, яка вже не існує. Проблема настільки серйозна, що компанія радить власникам негайно припинити експлуатацію автомобілів.

Глава Citroen, Тьєррі Коскас, у розмові з французьким телеканалом BFM Business, оголосив, що компанія активно працює над вирішенням проблеми. Вони пропонують заміну автомобілів, замовляють нові подушки безпеки у інших виробників та подвоюють кількість співробітників, щоб допомогти клієнтам у період відкликання автомобілів.

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Відкликання стосується моделей Citroen C3 та DS 3, які були випущені з 2009 по 2019 рік. Це стосується автомобілів, проданих у Франції, країнах Південної Європи, Африки та Близького Сходу. Stellantis підкреслює, що ці заходи є частиною ширшої кампанії щодо відкликання продукції Takata, розпочатої в 2020 році.

Важливо, що власники цих автомобілів повинні якнайшвидше звернутися до сервісних центрів для вирішення проблеми.

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