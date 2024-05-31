Volkswagen відкликає 80 000 електричних кросоверів ID.4 через проблеми з дисплеями — Finance.ua

Volkswagen відкликає 80 000 електричних кросоверів ID.4 через проблеми з дисплеями 31.05.2024, 00:36 — Технології&Авто

Volkswagen відкликає 80 000 електричних кросоверів ID.4 через проблеми з дисплеями

Німецький автовиробник Volkswagen відкликає близько 80 000 електромобілів ID.4 через проблеми з дисплеями, які можуть несподівано відключатися. Це може призвести до зникнення зображення з камери заднього виду та спідометра, що збільшує ризик аварій.

NHTSA повідомила, що програмний збій зачіпає лише один відсоток відкликаних автомобілів. Нові моделі ID.4 з оновленим програмним забезпеченням не підпадають під відклик. Щоб розв’язати цю проблему, потрібне просте оновлення програмного забезпечення, яке встановлять дилери.

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Власникам буде розіслано листи, відправлення яких заплановано на 12 липня.

Раніше електричний кросовер Volkswagen ID.4 вже стикався з проблемами, включаючи витоки води та несправні зарядні кабелі. Volkswagen продовжує працювати над покращенням безпеки своїх автомобілів.

Ampercar За матеріалами:

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