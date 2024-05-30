Mazda відкликає близько 10 тисяч нових CX-90 — Finance.ua

Mazda відкликає близько 10 тисяч нових CX-90 Сьогодні 05:02 — Технології&Авто

Mazda відкликає близько 10 тисяч нових CX-90

Японський автовиробник Mazda відкликає близько 10 тисяч нових CX-90. Причиною стало повідомлення Національного управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA) про те, що гальма у цих автівок активуються на швидкості 15−25 км/год, через що виникає ризик аварійної ситуації на дорозі. Причиною цього є неправильне програмування модуля керування транспортним засобом.

Про відкликання 10 тисяч автівок 2024 року випуску повідомило видання Autoevolution. За його даними, Mazda вже оголосила, що оновить програмне забезпечення на усіх авто, що потрапили до відкличної кампанії.

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Перші повідомлення про різке гальмування CX-90 з’явились ще в 2023 році, тоді автовиробник оперативно вніс зміни в модуль керування автомобіля для глобальної версії, проте, схоже, американська версія все ще має цю проблему. Сама Mazda заявляє, що дефекти становить лише 1% від загальної кількості відкликаних авто.

До того ж автовиробник не отримав жодного повідомлення про аварії чи травми, пов’язані з цим несправним компонентом. Компанія також повідомила, що дилери в Америці безкоштовно замінять дефектний модуль керування на справний. Вартість кросовера CX-90 в США починається з 37,8 тисяч доларів, а топова — 50 тисяч доларів.

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