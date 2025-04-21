Stellantis може продати два бренди на фоні імпортних мит Трампа — Finance.ua

Stellantis може продати два бренди на фоні імпортних мит Трампа 21.04.2025, 00:44 — Технології&Авто

Stellantis може продати два бренди на фоні імпортних мит Трампа, www.roadandtrack.com

Концерн Stellantis може продати автомобільні бренди Maserati та Alfa Romeo через нові рекордні імпортні тарифи США.

Про це повідомляє Automotive News

За словами експертів, «торгівельні війни», ініційовані Дональдом Трампом, сильно вдарять по італійських марках, оскільки 35−40% продажів люксових автомобільних брендів припадає на США. Перспективи розвитку Maserati та Alfa Romeo стають туманними. Голова ради директорів Stellantis Джон Елкан залучив бізнес-консультантів, щоб отримати свіжий погляд на ситуацію.

Нові 25-відсоткові мита означають, що і без того фінансові труднощі Alfa Romeo і Maserati продовжать генерувати збитки. За неофіційними даними, Stellantis попросив McKinsey&Co вивчити перспективи співпраці італійських марок із сторонніми фірмами. Поки що йдеться про обмін технологіями, і азіатські компанії вже висловили зацікавленість.

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Джерела наполягають, що Джон Елкан не хоче продавати італійські бренди китайським концернам з іміджевих міркувань. Проте сам Stellantis припинив інвестиції в Maserati через зміну кон’юнктури ринку та поставив на паузу електромобільні проекти. Із виробництвом автомобілів в Італії ситуація погіршується: у першому кварталі 2025 року обсяги впали до мінімальних значень із 1956 року.

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