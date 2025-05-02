Стажування травня: найцікавіші вакансії для фахівців без досвіду роботи — Finance.ua

Стажування травня: найцікавіші вакансії для фахівців без досвіду роботи Сьогодні 09:04 — Особисті фінанси

Стажування травня: найцікавіші вакансії для фахівців без досвіду роботи

Перед початком літнього сезону багато компаній радо запрошують студентів, випускників та фахівців без досвіду на стажування, які можуть стати трампліном до успішної кар’єри.

Фахівці robota.ua підготували добірку актуальних стажувань у різних сферах.

Junior S&CM specialist/Intern у «Beiersdorf Україна»

📍Київ

Міжнародна косметична компанія шукає фахівця для виконання таких обов’язків: створення планограм; аналіз ефективності ключових акцій з різних точок зору для виявлення можливостей; управління ціноутворенням; підтримка та розвиток сайту Eucerin.ua (оновлення сторінок, розробка контенту, розробка CRM, комунікація з агентством); ведення та розвиток локальних сторінок в Instagram та Facebook: контент-план, KPI, комунікація з агентством.

Стажист з охорони праці у Lactalis Ukraine

📍Павлоград (Дніпропетровська область)

На виробничу практику або стажування на один із заводів компанії запрошуються студенти 2−6 курсів або випускники ВНЗ за напрямом «Охорона праці» та «Екологія». Якщо бажаєте здобути досвід роботи у сфері виробництва молочної продукції та успішно стартувати в кар’єрі, — відгукуйтеся. Анонсується менторська підтримка.

Стажування у Комерційній дирекції у «Метінвест»

📍Київ

Студенти 3−6 курсів або випускники економіко-технічних спеціальностей мають можливість отримати практичний досвід у сфері маркетингу, закупівель, аналітики та продажів. Стажисти працюватимуть з великими масивами даних, аналітичними звітами та реальними бізнес-задачами, братимуть участь у продажах металопрокату. Анонсується наставництво від топових фахівців, корпоративне навчання та можливість застосувати аналітичні та комунікаційні навички на практиці.

Дедлайн подачі заявок: 23 травня 2025 року.

Річне стажування за ветеринарним напрямом/Nestle Purina® Graduate Program у Nestle Ukraine

📍Львів

Компанія запрошує студентів 4−6 курсів та випускників, які навчалися за напрямом ветеринарної медицини, до участі в річній програмі стажування від Nestle PURINA®.

Стажисти можуть розраховувати на офіційне та оплачуване працевлаштування; проєктну роботу в основних підрозділах бізнесу кормів для тварин протягом 12 місяців; медичне страхування, страхування життя та програму підтримки ментального здоров’я; можливість подальшого працевлаштування.

Trainee (White-Collar Crime practice) в Arzinger

📍Київ

Юридична компанія пропонує пройти стажування студентам останнього курсу або недавнім випускникам юридичного факультету, які вільно володіють англійською мовою та можуть працювати понад 30 годин на тиждень.

Серед завдань: моніторинг та аналіз законодавчих новин; допомога у підготовці презентацій та статей з правових питань; аналіз законодавства та судової практики для застосування на практиці; допомога у підготовці юридичних документів.

Копірайтер (стажування) в 1+1 media

📍Київ

Майбутні стажисти навчаться вкладати максимум змісту у коротку форму; створюватимуть тексти та ідеї для промороликів, звітних кейсів чи SMM-елементів; навчаться розробляти промоконцепти у парі з режисерами та PR-фахівцями; писатимуть скріпи для промороликів.

Зверніть увагу, що обов’язковою вимогою участі у відборі є наявність відеорезюме.

Стажист відділу маркетингу (Marketing Intern) у LVMH Perfumes and Cosmetics Ukraine

📍Київ

Лідер на ринку елітної парфумерії, засобів по догляду за шкірою та декоративної косметики в Україні запрошує на стажування студентів 2−4 курсів, які здобувають освіту за спеціальностями «Маркетинг», PR.

Серед обов’язків: аналіз ринку та показників продажів у співпраці з маркетинговими командами брендів Dior, Givenchy&Kenzo, Guerlain, ADP та Loewe; допомога в адаптації матеріалів і гайдлайнів від HQ; допомога PR-відділу у реалізації маркетингових та PR-стратегій брендів.

Тривалість стажування — 6 місяців (можливе продовження); зайнятість — часткова (4 год./день), можна поєднувати роботу з навчанням.

Стажист/-ка (телекомунікації) у «Vodafone Україна»

📍Львів

Cтуденти 4−6 курсів або випускники 2022−2024 рр. технічних спеціальностей можуть пройти 6-місячне оплачуване стажування . Формат роботи — гібридний. Роботодавець зазначає, що важлива наявність водійських прав категорії «В».

Анонсуються: професійні куратори та досвідчені випускники програми минулих років; програми Mental Health & Wellbeing; активне волонтерство, благодійні та соціальні проєкти; спільноти за інтересами (спорт, екоактивності, інтелектуальні ігри тощо); корпоративний мобільний зв’язок.

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Налагоджувальник (стажист) в Arterium

📍Київ

Фармацевтична компанія шукає в команду студента або випускника, який: навчається на 4−5 курсі або завершив навчання за спеціальністю «Електромеханіка», «Механіка», «Машинобудування», «Приладобудування», має розуміння принципів роботи технічного обладнання (преса, пакувальні машини, гідро- та пневмообладнання).

У вакансії зазначається, що роботодавець має власний медичний центр, що надає безкоштовні послуги для працівників (стоматологія, УЗД-діагностика, консультації лікарів). Також співробітникам пропонується медичне страхування та пільги на послуги медичного центру для близьких родичів.

Стажист департаменту з експорту у «Чумак»

📍Київ

Шукають стажиста для виконання таких обов’язків: підготовка та доведення торгових пропозицій до потенційних клієнтів; забезпечення комплексної адміністративної підтримки департаменту з експорту; допомога в оформленні різних матеріалів/документів, допомога в проєктах; управління документообігом; міжфункціональна співпраця.

Гарантується: постійна робота після успішного проходження стажування; гібридний графік роботи; медичне страхування.

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