Ставки залишаються високими: під який відсоток українці можуть взяти кредит — Finance.ua

Ставки залишаються високими: під який відсоток українці можуть взяти кредит Сьогодні 08:09 — Кредит&Депозит

Ставки залишаються високими: під який відсоток українці можуть взяти кредит, Фото: freepik

Банки України в січні 2025 року зберегли високі ставки за кредитами для населення. Кредитний портфель зріс.

Про це свідчать оперативні дані Національного банку України.

За даними НБУ, середні процентні ставки за новими кредитами банків для населення в національній валюті становили 35,0% річних. Місяць тому ставки були на рівні 35,1%.

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При цьому банки знизили ставки за кредитами для підприємств у гривні з 16,6% до 15,4% річних.

Кредитний портфель банків для населення зріс на 0,8% до 282 млрд гривень, для підприємств — скоротився на 1,8% до 828 млрд гривень.

Кредити банків

За даними НБУ, ставки за гривневими кредитами бізнесу протягом IV кварталу 2024 року знизилася до 14,7% річних. Найнижчі ставки пропонували іноземні банки: для іноземних підприємств — 11.4% річних, для українських приватних підприємств — 14.3% річних.

У НБУ також повідомляли, що протягом IV кварталу 2024 року ставки за кредитами для населення коливалися на рівні близько 28% річних.

При цьому частка кредитів у витратах українців зросла до історичного максимуму. Відношення нових споживчих кредитів банків до обсягів споживання населення сягнуло 16%.

Водночас боргове навантаження позичальників банків залишається неоднорідним залежно від рівня доходів: загалом вищі показники в населення з нижчими доходами, хоча таким позичальникам банки пропонують менші кредитні ліміти і рівень використання цього кредитного ліміту буде вищим.

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Ставки банків за кредитами для населення залишаються вищими за 30% уже багато років через великі ризики неповернення коштів.

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