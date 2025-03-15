«Доступні кредити 5−7−9%»: скільки коштів отримали підприємці від початку року — Finance.ua

«Доступні кредити 5−7−9%»: скільки коштів отримали підприємці від початку року Сьогодні 18:12 — Кредит&Депозит

«Доступні кредити 5−7−9%»: скільки коштів отримали підприємці від початку року

Минулого тижня українські підприємці отримали 1090 пільгових кредитів за програмою «Доступні кредити 5−7-9%» на 10,2 млрд гривень. З початку 2025 року бізнес отримав 4817 пільгових кредитів на загальну суму 21,9 млрд гривень.

Про це повідомила пресслужба Міністерство економіки України.

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Від старту програми у лютому 2020 року бізнес залучив 108,5 тисячі кредитів на суму 381,9 млрд гривень.

За словами заступника міністра економіки Андрія Телюпи, навесні пільгове кредитування підприємців пожвавлюється, адже саме зараз сільгоспвиробники готуються до посівної.

«Паралельно з цим кредити йдуть на підтримку реального сектору економіки — на інвестиційні цілі, розвиток переробного виробництва та підтримку підприємств, які працюють в зоні підвищених воєнних ризиків», — зазначив він.

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Від початку року в межах програми бізнес отримав:

5,0 млрд грн — інвестиційні кредити;

4,8 млрд грн — на поповнення обігових коштів;

4,3 млрд грн — на кредитування в зоні високого воєнного ризику;

4,0 млрд грн — на переробку;

2,6 млрд грн — на підтримку посівної.

Найчастіше кредитуються підприємства, що працюють в переробній промисловості, в сільському господарстві, у сфері гуртової та роздрібної торгівлі.

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Серед регіонів лідерами за сумами укладених кредитних договорів є Львівська, Дніпропетровська, Київська, Одеська, Харківська, Вінницька, Полтавська області та м. Київ.

На сьогодні участь у програмі беруть 46 банків, найбільшу кількість кредитів від початку дії програми видали «ПриватБанк» (50,5 тис.), «Ощадбанк» (16,6 тис.) та «Укргазбанк» (5,9 тис.).

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