Статки найбагатших олігархів росії збільшилися на $16,1 мільярда з початку 2023 року — Finance.ua

Статки найбагатших олігархів росії збільшилися на $16,1 мільярда з початку 2023 року Сьогодні 18:30 — Фондовий ринок

Статки найбагатших олігархів росії збільшилися на $16,1 мільярда з початку 2023 року

У поточному році статки мільярдерів росії збільшилися на $16,1 млрд, випливає з опублікованого Bloomberg індексу найбагатших людей планети. Розрахунок провадиться в тому числі на основі вартості акцій компаній, якими володіють мільярдери.

Про це пише «Мінфін» з посиланням на «Комерсант».

Найбільше з росіян з початку року заробив голова та основний власник Лукойла Вагіт Алекперов — приріст склав $2,5 млрд, а його статки збільшилися до $17,9 млрд.

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До трійки лідерів за обсягами заробленого з початку 2023 року серед російських бізнесменів також увійшли основний власник «Сєвєрсталі» Олексій Мордашов (приріст $1,54 млрд) та голова «Норнікелю» Володимир Потанін (+$1,32 млрд).

Більше $1 млрд з початку року також заробили власниця Wildberries Тетяна Бакальчук (+$1,16 млрд), співвласник та голова правління Новатеку Леонід Міхельсон (+$1,12 млрд) та засновник холдингу USM Алішер Усманов (+$1,06 млрд).

За даними Forbes, Олексій Мордашов зазнав найбільших фінансових втрат у 2022 році — майже $11 млрд.

У топ-10 найбідніших російських мільярдерів за підсумками минулого року увійшли також Вагіт Алекперов, який втратив $5,1 млрд, і Тетяна Бакальчук, яка збідніла на $8,3 млрд.

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