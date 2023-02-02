Статки найбагатших олігархів росії збільшилися на $16,1 мільярда з початку 2023 року — Finance.ua
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Статки найбагатших олігархів росії збільшилися на $16,1 мільярда з початку 2023 року

Фондовий ринок
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Статки найбагатших олігархів росії збільшилися на $16,1 мільярда з початку 2023 року
Статки найбагатших олігархів росії збільшилися на $16,1 мільярда з початку 2023 року
У поточному році статки мільярдерів росії збільшилися на $16,1 млрд, випливає з опублікованого Bloomberg індексу найбагатших людей планети. Розрахунок провадиться в тому числі на основі вартості акцій компаній, якими володіють мільярдери.
Про це пише «Мінфін» з посиланням на «Комерсант».
Найбільше з росіян з початку року заробив голова та основний власник Лукойла Вагіт Алекперов — приріст склав $2,5 млрд, а його статки збільшилися до $17,9 млрд.
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До трійки лідерів за обсягами заробленого з початку 2023 року серед російських бізнесменів також увійшли основний власник «Сєвєрсталі» Олексій Мордашов (приріст $1,54 млрд) та голова «Норнікелю» Володимир Потанін (+$1,32 млрд).
Більше $1 млрд з початку року також заробили власниця Wildberries Тетяна Бакальчук (+$1,16 млрд), співвласник та голова правління Новатеку Леонід Міхельсон (+$1,12 млрд) та засновник холдингу USM Алішер Усманов (+$1,06 млрд).
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За даними Forbes, Олексій Мордашов зазнав найбільших фінансових втрат у 2022 році — майже $11 млрд.
У топ-10 найбідніших російських мільярдерів за підсумками минулого року увійшли також Вагіт Алекперов, який втратив $5,1 млрд, і Тетяна Бакальчук, яка збідніла на $8,3 млрд.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Мінфін.com.ua
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