Статки Ілона Маска зросли на $26 млрд на тлі ймовірної перемоги Трампа — Finance.ua

Статки Ілона Маска зросли на $26 млрд на тлі ймовірної перемоги Трампа Сьогодні 18:26

Статки Ілона Маска зросли на $26 млрд на тлі ймовірної перемоги Трампа

За два дні, з 5 до 7 листопада 2024 року, статки бізнесмена Ілона Маска збільшилися на $26,45 млрд унаслідок стрибка курсу акцій компанії Tesla. Це пов’язано з лідерством кандидата від республіканців Дональда Трампа на виборах у США, якого підприємець завзято підтримує.

Згідно з формою 13G/A Комісії з цінних паперів і бірж США, Маск володіє 715 022 706 акціями компанії Tesla (TSLA).

5 листопада 2024 року, коли почалися президентські вибори у США, цей портфель цінних паперів оцінювали в $180,18 млрд. TSLA торгувалися по $252. Пізніше стався стрибок, унаслідок чого вартість цих цінних паперів досягла $289.

З урахуванням нової ціни акцій вартість портфеля Маска досягла $206,64 млрд. Це означає, що нереалізований прибуток підприємця за цією позицією за два дні зріс до $26,45 млрд.

Зазначимо, Маск неодноразово публічно підтримував Трампа. Він провів із ним інтерв’ю , де учасники обговорили створення комісії з контролю федеральних витрат, яку може очолити мільярдер.

Підприємець серед перших привітав політика з імовірною перемогою на виборах. Він також прокоментував рішення Мін’юсту США припинити кримінальне провадження проти Трампа.

На тлі ймовірної перемоги політика на виборах як фондовий, так і криптовалютний ринок відзначилися позитивною динамікою. Зокрема, акції енергетичних компаній, банків, великих підприємств зросли, тоді як сектор «зеленої» енергії — просів.

засновник компанії MicroStrategy Майкл Сейлор контролює 19 998 580 акцій фірми — близько 10%. Крім Маска, ще кілька великих підприємців стали багатшими за останні дні. За даними Fintel контролює 19 998 580 акцій фірми — близько 10%.

5 листопада 2024 року акції MicroStrategy (MSTR) торгувалися по $230, згідно з TradingView. На момент написання вони підскочили до $257,8.

Це означає, що портфель Сейлора виріс на $555,9 млн.

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