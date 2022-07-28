Стартував продаж нової марки «Доброго вечора, ми з України!»: де та як купити — Finance.ua
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Стартував продаж нової марки «Доброго вечора, ми з України!»: де та як купити

Особисті фінанси
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Доброго вечора, ми&nbsp;з&nbsp;України
Доброго вечора, ми з України
28 липня до Дня Української Державності Укрпошта ввела в обіг четверту поштову марку воєнного стану «Доброго вечора, ми з України!». Тематику та ескіз марки традиційно обирали українці шляхом голосування в застосунку Дія та на сторінках в соцмережах Укрпошти.
Про це повідомили на сайті «Укрпошти».
На поштовій марці «Доброго вечора, ми з України!» відтворено реальні події, які мали місце на Миколаївщині та інших регіонах, коли українські селяни без зброї забирали російську техніку, допомагаючи ЗСУ виборювати перемогу. Ця марка так само, як і її попередниці, показує незламність, безстрашність і винахідливість українців, якими сьогодні захоплюється весь світ.
Поштові марки з початком війни стали більш, ніж засобом оплати кореспонденції, — вони стали зброєю України на міжнародній арені. Це вже четверта марка, яка, впевнений, розійдеться світом і покаже, які насправді українці — сильні і сміливі в боротьбі за свою незалежність. І поки росія витрачає мільярди на пропаганду проти України, ми будемо використовувати наш креатив і всі доступні можливості, щоб донести всім імідж України та українців,
— відзначив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Марка надрукована накладом 5 млн примірників, з яких 3 млн — з номіналом М (еквівалент 18 грн) для оплати поштових відправлень всередині країни та 2 млн — із номіналом W (еквівалент $1,5), призначеним для оплати міжнародної поштової кореспонденції.
Крім марок Укрпошта також випустила тематичну листівку, конверт першого дня, художній конверт та мерч.
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Придбати марку та іншу філателістичну продукцію з «тракторними військами» можна 28 липня у всіх відділеннях поштового зв’язку, в тому числі і в селах, а також онлайн:
  • у філателістичному магазині Укрпошти,
  • маркетплейсах Kasta, Prom, Rozetka, а також на міжнародних майданчиках eBay та Amazon.
  • Купуючи марку онлайн, кожен може зробити благодійний внесок на підтримку ЗСУ.
Як і на попередні поштові випуски будуть діяти обмеження на продаж. Один клієнт може купити на одне замовлення не більше 2 маркових аркушів кожного номіналу (2+2), 2 конверти «Перший день», 10 конвертів та 10 листівок.
При купівлі марки також зберігаються обмеження:
  • 2 аркуші марок кожного номіналу (2+2);
  • конверти першого дня — 2;
  • конверти — 10;
  • листівки — 10.

Довідка Finance.ua:

  • марка «Доброго вечора, ми з України!» вже четверта, яку випускає «Укрпошта». Перша марка «Русскій воєнний корабль...» вийшла накладом 1 мільйон екземплярів;
  • половину накладу продали за три дні;
  • щоб купити марку, людям доводилося відстояти великі черги;
  • продаж другої марки «Русскій воєнний корабль... Всьо» стартував 23 травня;
  • її випустили накладом у 5 мільйонів примірників, тобто вп’ятеро більше, ніж першу;
  • наступного дня «Укрпошта» спільно з Intertop запустили в продаж мерч із зображенням марки.
За матеріалами:
Finance.ua
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