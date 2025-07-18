5 найпоширеніших «невидимих» комісій банків — Finance.ua

5 найпоширеніших «невидимих» комісій банків Сьогодні 08:05 — Особисті фінанси

5 найпоширеніших «невидимих» комісій банків

Комісії можуть бути прихованими, і «вшиті» у менш очевидні механізми, саме через них люди втрачають гроші, самі того не помічаючи. Finance.ua у статті розповів про основні з них.

Комісія за міжбанківські перекази

Деякі банки стягують фіксовану плату (від 1 до 20 грн), інші — певний відсоток. Навіть якщо вказано «0%», важливо перевірити:

чи не діє пільга лише в застосунку, а в терміналі — платно;

чи не обмежена кількість безкоштовних операцій на місяць;

чи не втрачаєте ви на курсі обміну, якщо сума йде в іншій валюті.

P2P-сервіси банків

Це сервіси на сайтах банків, де можна переказати кошти з картки на картку або здійснити внутрішні та міжнародні перекази, ввівши лише номер картки або номер телефону отримувача. Часто працюють без комісії, або ж банк бере її на себе в межах певних сум або кількості операцій.

Комісія за оплату у валюті (наприклад, у іноземних Інтернет-магазинах)

Більшість гривневих карток не призначені для безпосередньої оплати в іноземній валюті. Це пов’язано з тим, що під час оплати іноземною валютою відбувається подвійна конвертація: спочатку сума покупки конвертується у гривню, а потім списується з гривневого рахунку, що призводить до додаткових витрат для клієнта. Зазвичай в разі розрахунку в євро, доларах чи польський злотий банк автоматично конвертує валюту і:

застосовує внутрішній курс, що менш вигідний за курс НБУ;

додає комісію за конвертацію (зазвичай 0,5−2,5%);

може додати окремий платіж за розрахунок у валюті, про який не завжди зазначено прямо.

Водночас є банки, які вже працюють без подібних «сюрпризів». Наприклад, у абанк комісії за оплату карткою в іноземних магазинах немає — хоч у Києві, хоч у Барселоні.

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Додаткові збори за зняття готівки

Навіть якщо у вас «безкоштовне зняття в будь-якому банкоматі», може виникнути:

комісія з боку стороннього банку (особливо за кордоном);

конвертаційний збір (якщо сума в іншій валюті);

плата за кількість операцій (наприклад, перші 3 зняття безкоштовно, далі за тарифом).

Окрім того, деякі банки встановлюють ліміти на суму зняття за кордоном або обмежують розмір однієї операції, що призводить до необхідності робити кілька операцій і, відповідно, збільшувати загальну суму комісій.

Подвійне списання/авторизація

Найчастіше відбувається під час оплати деяких сервісів, особливо у закордонних онлайн-магазинах, готелях (наприклад, Booking, Airbnb, Uklon, Bolt), а також АЗС і підписок (Netflix, Spotify тощо).

Ви оплачуєте товар чи послугу, система блокує суму на вашій картці (вона не списується відразу, але й більше недоступна вам для використання, а за кілька днів (залежить від сервісу) сума або списується повністю, або частково.

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Це досить поширений випадок, тому пояснюємо, в чому тут підступ:

дві транзакції замість однієї: іноді банк спочатку блокує одну суму, а потім списує ще одну, і повернення першої може зайняти до 7−30 днів;

якщо ви оплачуєте в іноземній валюті, то конвертація може відбутись двічі за різним курсом, і різниця — не на вашу користь;

комісії за авторизацію можуть не повертатися, навіть якщо самі гроші повернули;

деякі банки не повертають кошти автоматично, якщо транзакцію не завершив продавець.

Приклад:

Ви бронюєте готель на 3 тис. грн. Booking блокує цю суму на картці. За 5 днів готель знімає реальну оплату, наприклад, 2 700 грн (зі знижкою). Але 3 тис. грн ще залишаються в «блокуванні» — і банк поверне їх тільки за 7−14 днів. Якщо разом із цим ще й була конвертація з євро чи долара, ви можете втратити до 2−5% на різницю в курсі.

Детальніше про те, як економити на комісіях та переказах — поради для карткових операцій — читайте у статті за посиланням.

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