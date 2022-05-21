Якою буде нова воєнна марка від «Укрпошти» (результати опитування) — Finance.ua
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Якою буде нова воєнна марка від «Укрпошти» (результати опитування)

Вчора 17:10Фондовий ринок
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Нещодавно «Укрпошта» анонсувала старт продажу другої серії марок про «російський воєнний корабль». Тим часом українці голосували за нову воєнну марку.
Голосування відбувалося в «Дії» та на сайті пошти.
Пресслужба «Дії» повідомила, що опитування завершилось, і найбільше голосів отримав варіант «Доброго вечора, ми з України».
Проголосували майже 650 тис. українців.
Із майже 650 тис. людей, 550 тис. віддали свій голос у «Дії». Дані із застосунку разом із даними з сайту «Укрпошти» показали, що українці голосували за варіанти так:
  • 229 783 особи проголосували за варіант «Доброго вечора, ми з України»;
  • 182 236 голосів — «Пес Патрон»;
  • 88 035 — «путін, москва палає, Гаага чекає»;
  • 79 476 — «Героям слава»;
  • 68 104 — «Ой у лузі червона калина».
У «Дії» зазначають, що невдовзі буде оголошено нове голосування за дизайн марки «Доброго вечора, ми з України».
«Укрпошта» надрукує нову поштову марку, присвячену знищеному російськими окупантами найбільшому у світі транспортному літаку Ан-225 «Мрія»
Марка буде із малюнком 11-річної Софії Кравчук із Волинської області. Свій малюнок дитина відправила на конкурс «Що для мене Україна?», який проводили ще до війни.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Сьогодні
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