Якою буде нова воєнна марка від «Укрпошти» (результати опитування) — Finance.ua

Якою буде нова воєнна марка від «Укрпошти» (результати опитування)
Вчора 17:10 — Фондовий ринок
Нещодавно «Укрпошта» анонсувала старт продажу другої серії марок про «російський воєнний корабль». Тим часом українці голосували за нову воєнну марку.
Голосування відбувалося в «Дії» та на сайті пошти.
Пресслужба «Дії» повідомила, що опитування завершилось, і найбільше голосів отримав варіант «Доброго вечора, ми з України».
Проголосували майже 650 тис. українців.
Із майже 650 тис. людей, 550 тис. віддали свій голос у «Дії». Дані із застосунку разом із даними з сайту «Укрпошти» показали, що українці голосували за варіанти так:
- 229 783 особи проголосували за варіант «Доброго вечора, ми з України»;
- 182 236 голосів — «Пес Патрон»;
- 88 035 — «путін, москва палає, Гаага чекає»;
- 79 476 — «Героям слава»;
- 68 104 — «Ой у лузі червона калина».
У «Дії» зазначають, що невдовзі буде оголошено нове голосування за дизайн марки «Доброго вечора, ми з України».
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Марка буде із малюнком 11-річної Софії Кравчук із Волинської області. Свій малюнок дитина відправила на конкурс «Що для мене Україна?», який проводили ще до війни.
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