Старт кар’єри: 10 перспективних стажувань березня — Finance.ua

Старт кар’єри: 10 перспективних стажувань березня
Стажування є важливою частиною розвитку кар’єри, оскільки надає можливість отримати реальний досвід в обраній сфері. Цей досвід є неоціненним в процесі пошуку роботи, адже дозволяє роботодавцям побачити, що кандидати володіють практичними навичками, необхідними для виконання роботи, а кандидатам — дізнатися специфіку професії та отримати уявлення про те, що потрібно для досягнення успіху.
Березнева добірка стажувань від robota.ua познайомить вас з провідними роботодавцями, які пропонують студентам, кандидатам без досвіду або з мінімальним спробувати себе у професії.
Джуніор спеціаліст/спеціалістка по роботі з бізнес-клієнтами у ProCreditBank
📍Київ
Банк запрошує студентів 4 курсу пройти оплачуване стажування. Стажисти зможуть: ознайомитись з різними форматами ведення бізнесу; прокачати свої soft та hard скіли; розібратись у фінансовій звітності компаній; побачити, як відбуваються переговори, та зрозуміти, що саме необхідно для їх успішного проведення; встановлювати довгострокові та взаємовигідні партнерські відносини з бізнес-клієнтами сегмента малого і середнього бізнесу.
Передбачається медичне страхування, корпоративне навчання в Україні та за кордоном (тренінги, вебінари, бізнес-ігри, курси англійської мови).
Стажер/ка (телекомунікації) у «Vodafone Україна»
📍Одеса (гібридний формат роботи)
Студентів 4−6 курсів або випускників 2022—2024 рр. з розвиненими аналітичними здібностями запрошують на 6-місячне оплачуване стажування. Програма розвитку талантів Vodafone Career Way — це можливість здобути цінний досвід у сфері технологій.
Потрібно здійснювати монтаж обладнання, налагоджувати та вводити в експлуатацію нове обладнання; контролювати стан обладнання базових та релейних станцій; проводити планово-профілактичні роботи на обладнанні базових та релейних станцій; проводити планові та позапланові вимірювання та випробування.
Аналітик-консультант Microsoft Dynamics ERP (стажист) в Innoware
📍Віддалено
ІТ-консалтингова компанія пропонує пройти стажування студентам старших курсів (4-й або магістратура) або спеціалістам, які мають диплом про вищу освіту за економічним або ІТ-напрямом. Стажування спрямоване на вивчення ERP-системи та занурення у майбутню роль ERP-консультанта.
Тривалість — 2 місяці (з 26.03.2025 по 30.05.2025 року). Формат — онлайн. Зайнятість — 20 годин на тиждень. Дане стажування неможливо поєднувати з іншою роботою, водночас можна поєднувати з навчанням.
Продакшн-менеджер (стажист) в 1+1 media
📍Київ
Роботодавець у вакансії зазначає, що стажисти займатимуться контролем спонсорської інтеграції в проєктах телеканалів; розробкою та створенням спонсорських презентацій; графічною обробкою зображень; обробкою відео та наповненням відеоархіву; працюватимуть з творчою групою на знімальному майданчику під час зйомок проєктів з інтеграцією спонсора; контролюватимуть спонсорські прояви у проєктах та співпрацюватимуть з режисерами монтажу під час постпродакшену.
Обов’язковою вимогою участі у відборі є наявність відеорезюме.
Інструктор у спортивно-розважальний комплекс Leoland (робота для студентів)
📍Львів
Перше у Львові дитяче інтерактивне місто професій запрошує на роботу інструкторів. Роботодавець розглядає кандидатів без досвіду роботи та студентів.
Зайнятість — часткова. Графік роботи: з
14:30—21:00 год.
Молодший інженер-кошторисник (стажист) в Arterium
📍Київ
Фармацевтична компанія запрошує до команди фахівця, який буде брати участь у розробці кошторисної документації. Розглядаються кандидати з вищою технічною освітою (будівельний напрям); випускники 2023−2024 років або студенти останніх курсів, які знають чинні нормативні акти, закони в галузі будівництва, проєктування та ціноутворення.
Учень механіка у «BAT Україна»
📍м. Прилуки, Чернігівська область
Компанія, яка є частина Групи ВАТ, що виробляє тютюнові продукти, оголошує про відкриття вакансії. «Учень механіка» — це 4-місячна програма навчання, протягом якої можна ознайомитись зі стандартами виробництва, технологіями та обладнанням на фабриці. Після успішного навчання є можливість стати кваліфікованим фахівцем у сфері виробництва і продовжити будувати кар’єру в компанії.
Кандидатам з інших міст України пропонується компенсація проживання.
Стажист відділу корпоративних фінансів у L’oreal Ukraine
📍Віддалено або в офісі у Києві
На стажування запрошують випускників (студентів останнього курсу) в галузі бухгалтерського обліку, фінансів, бізнес-адміністрування або суміжних галузях. В рамках програми стажування можна стати частиною команди HR, яка відповідає за компенсації та пільги. Серед анонсованих завдань: підтримка в організації онбордингу та офбордингу; допомога у впровадженні системи управління персоналом; надання технічної допомоги в адмініструванні пільг; підтримка у веденні кадрового діловодства; підготовка документів; комунікація з постачальниками та партнерами.
Nestle Purina® Graduate Program у Nestle Ukraine
📍Дніпро
Компанія запрошує студентів та випускників 4−6 курсів, що навчаються за напрямом ветеринарної медицини, до участі в першій градуатській програмі. На учасників програми чекає проєктна робота в основних підрозділах бізнесу кормів для тварин протягом 12 місяців; підтримка та навчання від наставника та керівників; особистісний ріст та професійний розвиток.
Тривалість програми — 1 рік. Працевлаштування — повний робочий день.
Аудитор-інтерн у «ПриватБанк»
📍Київ
Банк шукає фахівця, який братиме участь в аудиторських перевірках процесів банку, що функціонують як на рівні головного офісу банку, так і в регіональних підрозділах.
Шанс пройти відбір є у кандидатів з рівнем вищої освіти бакалавр або студентів останнього курсу в галузях «Аудит», «Бухгалтерський облік», «Фінанси», «Економіка», «Комп'ютерні технології», які володіють англійською мовою на рівні Upper-Intermediate (буде перевагою) та готові до відряджень по Україні.
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