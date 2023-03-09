Starlink запускає нові тарифи. Які ціни — Finance.ua

Starlink запускає нові тарифи. Які ціни Сьогодні 13:02 — Особисті фінанси

Starlink запускає нові тарифи. Які ціни

Компанія Starlink упроваджує нові тарифи: Roam Regional і Roam Global.

Про це йдеться на сайті компані, передає Dev.ua.

Зазначається, що ціна за місяць користування тарифом Roam Regional становить $95, за Roam Global — $240. Окремо доведеться заплатити $600 за обладнання.

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Нова опція з’являється в Starlink RV, який тепер перейменовано в Starlink Roam. У середу SpaceX оновила офіційний вебсайт Starlink, щоб відобразити зміни.

Starlink RV уже пропонував можливість роумінгу, але доступ до інтернету було обмежено континентом. Тепер Roam Global дає можливість працювати терміналу на інших континентах.

Подивитися можливість підключення Starlink можна на спеціальній карті . Україна відмічена на ній як країна з низьким рівнем пропускної здатності інтернету від Starlink.

Нагадаємо, про те, що у Starlink почали тестувати новий супутниковий інтернет-сервіс, повідомляли в лютому. Сервіс використовує «міжсупутникові канали зв’язку Starlink (також відомі як космічні лазери) для забезпечення зв’язку по всьому світу». Проте компанія попереджає, що сервіс може працювати з перебоями.

Довідка Finance.ua:

у січні міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявляв, що Німеччина передасть 10 000 терміналів Starlink Україні;

також нещодавно Україна отримала від Польщі партію з 8000 терміналів Starlink. Наразі в Україні працює близько 30 000 Starlink, які отримали завдяки домовленостям із міжнародними донорами та партнерами.

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