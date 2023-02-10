Федоров про нововведення SpaceX: проблем з роботою Starlink не спостерігається — Finance.ua
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Федоров про нововведення SpaceX: проблем з роботою Starlink не спостерігається

Технології&Авто
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Федоров про нововведення SpaceX: проблем з роботою Starlink не спостерігається
Федоров про нововведення SpaceX: проблем з роботою Starlink не спостерігається
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров прокоментував інформацію, що SpaceX нібито обмежила використання Україною інтернету Starlink для управління дронами. Стверджує, що проблем з роботою терміналів Starlink в Україні наразі не спостерігається.
Про це Федоров розповів у коментарі Українській правді.
«Дійсно, декілька місяців тому були зміни в функціонуванні geofencing. Зараз в Україні не спостерігається проблем з роботою терміналів Starlink. Ми отримали перші кілька тисяч Starlink в рамках нової партії з 10 тисяч терміналів від уряду Німеччини», — каже Федоров.
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При цьому він назвав Ілона Маска «одним з найбільших приватних донорів нашої майбутньої перемоги» і зазначив, що Starlink допомагають рятувати тисячі життів, підтримують роботу енергетичної інфраструктури, дають змогу лікарям проводити складні операції і забезпечують інтернетом «пункти незламності».
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«Вклад компанії SpaceX, за нашими оцінками, це більше, ніж 100 мільйонів доларів. Сподіваємося на подальшу стабільну роботу Starlink в Україні», — додав він.
Нагадаємо, раніше президентка SpaceX Гвінн Шотвелл заявила, що її компанія вжила заходів, щоб запобігти використанню українськими військовими супутникового інтернету Starlink для управління безпілотниками на фронті.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Українська правда
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