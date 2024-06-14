Starlink став доступним у 100 країнах світу — Finance.ua

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Starlink став доступним у 100 країнах світу

Технології&Авто
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Starlink став доступним у 100 країнах світу
Starlink став доступним у 100 країнах світу
Засновник компанії SpaceX Ілон Маск оголосив, що послуги супутникового інтернету Starlink тепер легально доступні у 100 країнах світу. Черговою державою, де запрацював цей сервіс, стала Сьєрра-Леоне.
Варто зазначити, що Маск говорив виключно про країни, де Starlink використовується офіційно та легально. Раніше в SpaceX попереджали, що виявлятимуть та відключатимуть абонентів, які купують обладнання на сірому ринку для використання в інших регіонах.
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Наприкінці травня 2024 року кількість користувачів Starlink перевищила 3 мільйони. За останні шість тижнів доступ до супутникового інтернету в середньому отримували понад 6800 клієнтів щодня.
Експерти відзначають ключову перевагу Starlink порівняно з іншими провайдерами супутникового зв’язку — високі швидкісні показники та мінімальну затримку сигналу. Цьому сприяє розміщення супутників на низькій навколоземній орбіті.
Надалі SpaceX планує запускати супутники на ще нижчі орбіти, пропонуючи клієнтам дедалі вищу швидкість інтернету. Низька затримка — запорука якісного сервісу для онлайн-ігор, відеоконференцій тощо.
За матеріалами:
Mediasat
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