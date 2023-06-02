Starlink Ілона Маска виграла контракт Пентагону на надання супутникових послуг Україні — Finance.ua

Starlink Ілона Маска виграла контракт Пентагону на надання супутникових послуг Україні
Сервіс супутникового зв’язку Starlink компанії SpaceX, заснованої мільярдером Ілоном Маском, тепер має контракт з Міністерством оборони США на придбання цих супутникових послуг для України, повідомив Пентагон у четвер.
Про це пише Reuters.
«Ми продовжуємо працювати з низкою глобальних партнерів, щоб гарантувати, що Україна має стійкі супутникові та комунікаційні можливості, які їм потрібні. Супутниковий зв’язок становить життєво важливий рівень у загальній комунікаційній мережі України, і департамент укладає контракти зі Starlink на послуги такого типу», — йдеться в заяві Пентагону.
Читайте також: Є хвилинка? Опитування від Finance.ua
Пентагон не розголошує умови контракту «з міркувань оперативної безпеки та через критичний характер цих систем».
Starlink використовується українськими військами для різноманітних дій, включаючи зв’язок на полі бою.
З самого початку російського вторгнення SpaceX за рахунок приватних пожертвувань і за окремим контрактом із агентством допомоги іноземним державам США надає українцям і ЗСУ послуги інтернет-сервісу Starlink.
Тому контракт з Пентагоном є значним полегшенням для SpaceX після того, як Маск заявив у жовтні, що компанія не може дозволити собі нескінченно фінансувати Starlink в Україні, утримання якої, за його словами, коштує $20 млн на місяць.
росія намагалася відключити та блокувати інтернет-послуги в Україні, включаючи спроби заблокувати Starlink у регіоні, хоча SpaceX протистояла цим атакам, посиливши програмне забезпечення компанії.
Поділитися новиною