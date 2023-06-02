Starlink Ілона Маска виграла контракт Пентагону на надання супутникових послуг Україні — Finance.ua
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Starlink Ілона Маска виграла контракт Пентагону на надання супутникових послуг Україні

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Starlink Ілона Маска виграла контракт Пентагону на надання супутникових послуг Україні
Starlink Ілона Маска виграла контракт Пентагону на надання супутникових послуг Україні
Сервіс супутникового зв’язку Starlink компанії SpaceX, заснованої мільярдером Ілоном Маском, тепер має контракт з Міністерством оборони США на придбання цих супутникових послуг для України, повідомив Пентагон у четвер.
Про це пише Reuters.
«Ми продовжуємо працювати з низкою глобальних партнерів, щоб гарантувати, що Україна має стійкі супутникові та комунікаційні можливості, які їм потрібні. Супутниковий зв’язок становить життєво важливий рівень у загальній комунікаційній мережі України, і департамент укладає контракти зі Starlink на послуги такого типу», — йдеться в заяві Пентагону.

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Пентагон не розголошує умови контракту «з міркувань оперативної безпеки та через критичний характер цих систем».
Starlink використовується українськими військами для різноманітних дій, включаючи зв’язок на полі бою.
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З самого початку російського вторгнення SpaceX за рахунок приватних пожертвувань і за окремим контрактом із агентством допомоги іноземним державам США надає українцям і ЗСУ послуги інтернет-сервісу Starlink.
Тому контракт з Пентагоном є значним полегшенням для SpaceX після того, як Маск заявив у жовтні, що компанія не може дозволити собі нескінченно фінансувати Starlink в Україні, утримання якої, за його словами, коштує $20 млн на місяць.
росія намагалася відключити та блокувати інтернет-послуги в Україні, включаючи спроби заблокувати Starlink у регіоні, хоча SpaceX протистояла цим атакам, посиливши програмне забезпечення компанії.
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