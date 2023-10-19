Стало відомо, які області видали найбільше дозволів на виїзд через систему «Шлях» — Finance.ua

Стало відомо, які області видали найбільше дозволів на виїзд через систему «Шлях» Сьогодні 07:28 — Казна та Політика

Стало відомо, які області видали найбільше дозволів на виїзд через систему «Шлях»

З початку повномасштабного вторгнення рф в Україну через систему «Шлях» видали 231 000 дозволів для виїзду за кордон. Найбільше дозволів на виїзд видали у Закарпатській та Волинській областях.

Про це на брифінгу розповів заступник начальника штабу — начальник відділу організації прикордонного контролю Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України, полковник Ігор Матвійчук.

Він зазначив, що кількість дозволів не є пропорційною до кількості чоловіків, оскільки одна людина могла перетинати кордон кілька разів.

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«За останній період часу найбільше дозволів для перетину кордону надали Міністерство інфраструктури України, Закарпатська та Волинська області. Зокрема, близько 47 000 дозволів на виїзд за кордон видало Міністерство інфраструктури. Також, у перший рік існування системи „Шлях“ видавали близько 10−13 000 дозволів у місяць, проте зараз їхня кількість зменшилася до 6000», — наголосив Матвійчук.

За його словами, від початку повномасштабного вторгнення затримали 15 900 порушників кордону. 6900 людей намагалися перетнути кордон за підробленими документами.

«Найчастіше чоловіки намагаються перетнути кордон під виглядом багатодітних батьків. Вони підробляють свідоцтва про народження дітей, навіть створюють фейкову „Дію“, замовляють на телеграм-каналах такі застосунки, які максимально схожі на „Дію“. Також доволі часто чоловіки, які хочуть уникнути мобілізації, мають листи від Мінкульту або ж від релігійних організацій. Також багато з них під виглядом спортсменів та музикантів їдуть за кордон і не повертаються», — додав начальник відділу організації прикордонного контролю.

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