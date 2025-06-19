Стало відомо, в якій країні Європи найстабільніша фінсистема — Finance.ua

Стало відомо, в якій країні Європи найстабільніша фінсистема Сьогодні 09:30 — Світ

Стало відомо, в якій країні Європи найстабільніша фінсистема, Фото: Schweizerische Eidgenossenschaft

Сильна економіка, низький державний борг, стабільна соціальна система у поєднанні з чудовою якістю життя — так оцінюють аналітики нинішню Швейцарію.

Високий чистий річний дохід та якість життя населення, прийнятна норма заощаджень вивели країну на лідерські позиції у Європі.

І лише за ВВП на душу населення Конфедерацію випереджають у Європі дві держави, повідомляє Blick.

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Незважаючи на наростання негативних настроїв у суспільстві, що неминуче через зміну трендів в економіці, Швейцарія залишається найбільш фінансово стабільною країною Європи.

У рейтингу 50 найбагатших держав світу з ВВП на душу населення, опублікованому Visual Capitalist, Швейцарію обійшли лише Люксембург та Ірландія.

ВВП на кожного мешканця Конфедерації майже в 105 тисяч дол. США — також дуже суттєвий результат, якщо враховувати, що середній показник у рейтингу становив лише $14 200.

Фінансову стабільність Швейцарії наочно демонструє нове дослідження біржового трейдера OANDA.

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Аналітики ранжували 10 найбагатших країн Європи за чотирма економічними характеристиками, у трьох із яких Швейцарія вийшла на перше місце.

За чистим річним доходом країна з великим відривом випередила всіх — 45 582 євро — набагато вище, ніж у того ж Люксембургу (30 770 євро) та Ірландії (22 717 євро).

Показники норми заощаджень (22%) та якості життя (7,8%) — також найвищі в Європі.

«Підкачало» лише безробіття. Результат у 4,5% виявився дещо гіршим, ніж у Ірландії (по 4,2%), але при цьому кращим, ніж у Люксембургу (6,1%).

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